https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-dva-sela-v-kurskoy-oblasti-1139652246.html
Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области
Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области
Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:39
2024-08-16T14:39
2024-08-16T14:42
россия
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_df14532cda88284e2f9baf7bdd74b15d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские войска уничтожили мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории - в районах Анастасьевки и Каучука.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
россия
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_241:0:2718:1858_1920x0_80_0_0_e78da6499e2b8f648da79cce03028390.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области
Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области
Российские войска отразили атаки ВСУ на Гордеевку и Русское Поречное в Курской области
14:39 16.08.2024 (обновлено: 14:42 16.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами беспилотников, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через госграницу в направлении Гордеевки", - говорится в сообщении.
Также российские войска уничтожили мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории - в районах Анастасьевки и Каучука.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
Ситуация в Курской области
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.