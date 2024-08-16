https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-dva-sela-v-kurskoy-oblasti-1139652246.html

Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области

Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Армия России отразила атаки ВСУ на два села в Курской области

Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:42

россия

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ отразила атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские войска уничтожили мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории - в районах Анастасьевки и Каучука.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.Ситуация в Курской области6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.

россия

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области