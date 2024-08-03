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Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
Начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T13:38
2024-08-03T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения было возбуждено в пятницу. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В ФСБ уточнили, что должностные лица бюро организовали незаконную схему личного обогащения.В СК добавили, что еще один сотрудник – санитар отдела – подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииЭкс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей
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Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки

В Севастополе за коррупцию арестован начальник бюро судмедэкспертизы – Следком

13:38 03.08.2024 (обновлено: 13:44 03.08.2024)
 
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Полицейский автозак у суда в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения было возбуждено в пятницу. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В ФСБ уточнили, что должностные лица бюро организовали незаконную схему личного обогащения.
"По ходатайству следствия начальник Севастопольского бюро СМЭ заключен под стражу. Его подчиненный, заведующий одного из отделов учреждения, отстранен от занимаемой должности", - сказано в сообщении.
В СК добавили, что еще один сотрудник – санитар отдела – подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.
Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.
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КрымСевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаУголовный кодексКоррупцияВзяткаПравосудие
 
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