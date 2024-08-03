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Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
Начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T13:38
2024-08-03T13:38
2024-08-03T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы заключен под стражу. Об этом в субботу сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Уголовное дело в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения было возбуждено в пятницу. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. В ФСБ уточнили, что должностные лица бюро организовали незаконную схему личного обогащения.В СК добавили, что еще один сотрудник – санитар отдела – подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииЭкс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей
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Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взятки
В Севастополе за коррупцию арестован начальник бюро судмедэкспертизы – Следком
13:38 03.08.2024 (обновлено: 13:44 03.08.2024)