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Экс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей

Экс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Экс-мэру города в Крыму вменяют получение взятки в 1,5 млн рублей

Экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T16:03

2024-07-29T16:03

2024-07-29T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче. Об этом сообщает Управление ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний. На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль Mercedes-Benz GLK, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В отношении экс-градоначальника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. В отношении первого зама главы администрации возбуждено уголовное дело о посредничестве, ему грозит до 12 лет за решеткой. Как уточнили в главном следственном управлении СК РФ по региону, следователь получил от фигурантов явки с повинной. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.На прошлой неделе глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима Хомина в связи с утратой доверия.

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости , новости крыма, красноперекопск, красноперекопский район