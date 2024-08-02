https://crimea.ria.ru/20240802/sudmedekspertov-v-sevastopole-podozrevayut-v-korruptsii---sledkom-1139322472.html

Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком

Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком

Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:46

2024-08-02T16:46

2024-08-02T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следствия, их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Еще один сотрудник - санитар отдела, проходит по делу как подозреваемый в даче взятки руководству в особо крупном размере.В ФСБ уточнили, что должностные лица бюро судебно-медицинской экспертизы организовали незаконную схему личного обогащения."Начальник бюро и заведующий отделом на постоянной основе получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе, а именно за разрешение получать денежное вознаграждение от близких и родственников усопших под предлогом оказания платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии трупов, а также их своевременную выдачу", - говорится в сообщении УФСБ России по РК и городу Севастополю.Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке Росгвардии действия подозреваемых были выявлены и пресечены.По местам жительства фигурантов дела были проведены обыски, также проведены допросы, изъята документация и предметы, которые представляют интерес для следствия. На данный момент, по информации Следкома, совместно с ФСБ и МВД устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности в работе Севастопольского бюро судмедэкспертизы.Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. В отношении санитара, дававшего взятки, также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуМиллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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