https://crimea.ria.ru/20240731/milliony-za-mogilu-v-sochi-opg-iz-chinovnikov-prodavala-mesta-na-kladbische-1139270267.html

Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище

Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище

В Сочи организованная преступная группа из семи должностных лиц городской администрации незаконно продавала места на кладбищах. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T16:52

2024-07-31T16:52

2024-07-31T16:57

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новости

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краснодарский край

взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Сочи организованная преступная группа из семи должностных лиц городской администрации незаконно продавала места на кладбищах. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.По версии следствия, действующий общественный советник главы города Сочи за предоставление мест для захоронения решил незаконно получать вознаграждение. Для этого он создал организованную группу из нескольких сотрудников администрации, а также местных бизнесменов.Предварительно, ежемесячный доход ОПГ составлял от 10 до 15 миллионов рублей.Изобличить преступную схему следователям удалось благодаря материалам силовиков. На основании собранных данных в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.Сейчас в домах и офисах фигурантов уголовного дела проводятся обыски. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли более 15 миллионов рублей, а также денежные средства в иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаДети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГМиллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу

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сочи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, сочи, краснодарский край, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации)