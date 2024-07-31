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Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище
Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище
В Сочи организованная преступная группа из семи должностных лиц городской администрации незаконно продавала места на кладбищах. Об этом сообщили в Следственном... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Сочи организованная преступная группа из семи должностных лиц городской администрации незаконно продавала места на кладбищах. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.По версии следствия, действующий общественный советник главы города Сочи за предоставление мест для захоронения решил незаконно получать вознаграждение. Для этого он создал организованную группу из нескольких сотрудников администрации, а также местных бизнесменов.Предварительно, ежемесячный доход ОПГ составлял от 10 до 15 миллионов рублей.Изобличить преступную схему следователям удалось благодаря материалам силовиков. На основании собранных данных в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.Сейчас в домах и офисах фигурантов уголовного дела проводятся обыски. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли более 15 миллионов рублей, а также денежные средства в иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаДети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГМиллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
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россия, новости, сочи, краснодарский край, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище

В Сочи ОПГ с участием чиновников незаконно продавала места на городских кладбищах

16:52 31.07.2024 (обновлено: 16:57 31.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарое кладбище
Старое кладбище - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Сочи организованная преступная группа из семи должностных лиц городской администрации незаконно продавала места на кладбищах. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следствия, действующий общественный советник главы города Сочи за предоставление мест для захоронения решил незаконно получать вознаграждение. Для этого он создал организованную группу из нескольких сотрудников администрации, а также местных бизнесменов.
"Согласно распределенным ролям, злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей", - сообщается в Telegram-канале Следкома.
Предварительно, ежемесячный доход ОПГ составлял от 10 до 15 миллионов рублей.
Изобличить преступную схему следователям удалось благодаря материалам силовиков. На основании собранных данных в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Сейчас в домах и офисах фигурантов уголовного дела проводятся обыски. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли более 15 миллионов рублей, а также денежные средства в иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.
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