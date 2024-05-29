https://crimea.ria.ru/20240529/million-za-nevypolnennuyu-gazifikafiyu-v-sevastopole-raskryli-aferu-1137694233.html
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:13
2024-05-29T16:13
2024-05-29T16:14
новости крыма
крым
происшествия
крымский следком
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Противоправную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что в 2020 году должностное лицо, ответственное за исполнение контрактов по газификации МКД при реализации госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя" подписало документы, на основании которых приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями работы на сумму 1 миллион рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Расследование уголовных дел продолжается.Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверкаВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ed1fdcf99e33e88fffd3c71c141eecb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, происшествия, крымский следком, севастополь
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
В Севастополе управляющая компания получила миллион за невыполненные работы - Следком
16:13 29.05.2024 (обновлено: 16:14 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Противоправную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в 2020 году должностное лицо, ответственное за исполнение контрактов по газификации МКД при реализации госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя" подписало документы, на основании которых приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями работы на сумму 1 миллион рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Расследование уголовных дел продолжается.
Ранее сообщалось
, что ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Читайте также на РИА Новости Крым: