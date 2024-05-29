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Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу
В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Противоправную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что в 2020 году должностное лицо, ответственное за исполнение контрактов по газификации МКД при реализации госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя" подписало документы, на основании которых приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями работы на сумму 1 миллион рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Расследование уголовных дел продолжается.Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверкаВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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новости крыма, крым, происшествия, крымский следком, севастополь
Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу

В Севастополе управляющая компания получила миллион за невыполненные работы - Следком

16:13 29.05.2024 (обновлено: 16:14 29.05.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Противоправную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что в 2020 году должностное лицо, ответственное за исполнение контрактов по газификации МКД при реализации госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя" подписало документы, на основании которых приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями работы на сумму 1 миллион рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Расследование уголовных дел продолжается.
Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
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