https://crimea.ria.ru/20240529/million-za-nevypolnennuyu-gazifikafiyu-v-sevastopole-raskryli-aferu-1137694233.html

Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу

Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Миллион за невыполненную газификафию: в Севастополе раскрыли аферу

В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:13

2024-05-29T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудник управляющий компании превысил должностные полномочия – подписал документы о якобы выполненных подрядчиком работах на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Противоправную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что в 2020 году должностное лицо, ответственное за исполнение контрактов по газификации МКД при реализации госпрограммы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя" подписало документы, на основании которых приняты и оплачены фактически невыполненные подрядными организациями работы на сумму 1 миллион рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Расследование уголовных дел продолжается.Ранее сообщалось, что ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверкаВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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