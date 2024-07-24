https://crimea.ria.ru/20240724/deti-pogibli-ot-poddelnykh-lekarstv--na-kubani-zaderzhany-chleny-opg-1139102507.html

Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ

Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ

В Краснодарском крае задержаны участники организованной группы по обвинению в торговле фальсифицированными лекарствами. Как сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:24

краснодарский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кубань

лекарства

фальсификат

общество

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержаны участники организованной группы по обвинению в торговле фальсифицированными лекарствами. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, из-за поддельных препаратов погибли четверо несовершеннолетних.По данным СК, в 2023 году двое братьев создали организованную группу из 27 соучастников. В арендованных помещениях на Кубани они оборудовали целую сеть незаконных "аптек", где часть сообщников без специального образования продавали фальсифицированные лекарства, в том числе без рецептов врачей, остальные участники группы управляли сетью.По местам жительства и в незаконных "аптеках" более чем по 50 адресам проведены обыски. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудниками ФСБ. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Их имущество и счета арестованы на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Следствие по делу о сбыте организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшем смерть несовершеннолетних, продолжается."Двое организаторов, а также управляющая сетью незаконных аптек от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах""Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейКрымчанам объяснили, что поможет в борьбе с подделкой лекарств

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, лекарства, фальсификат, общество, дети, новости