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Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ
Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ
В Краснодарском крае задержаны участники организованной группы по обвинению в торговле фальсифицированными лекарствами. Как сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T17:21
2024-07-24T17:24
краснодарский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
кубань
лекарства
фальсификат
общество
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержаны участники организованной группы по обвинению в торговле фальсифицированными лекарствами. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, из-за поддельных препаратов погибли четверо несовершеннолетних.По данным СК, в 2023 году двое братьев создали организованную группу из 27 соучастников. В арендованных помещениях на Кубани они оборудовали целую сеть незаконных "аптек", где часть сообщников без специального образования продавали фальсифицированные лекарства, в том числе без рецептов врачей, остальные участники группы управляли сетью.По местам жительства и в незаконных "аптеках" более чем по 50 адресам проведены обыски. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудниками ФСБ. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Их имущество и счета арестованы на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Следствие по делу о сбыте организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшем смерть несовершеннолетних, продолжается."Двое организаторов, а также управляющая сетью незаконных аптек от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах""Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейКрымчанам объяснили, что поможет в борьбе с подделкой лекарств
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краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, лекарства, фальсификат, общество, дети, новости
Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ

На Кубани члены ОПГ задержаны за организацию сети продаж фальсифицированных лекарств – СК

17:21 24.07.2024 (обновлено: 17:24 24.07.2024)
 
© СК РФДети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ
Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае задержаны участники организованной группы по обвинению в торговле фальсифицированными лекарствами. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, из-за поддельных препаратов погибли четверо несовершеннолетних.
По данным СК, в 2023 году двое братьев создали организованную группу из 27 соучастников. В арендованных помещениях на Кубани они оборудовали целую сеть незаконных "аптек", где часть сообщников без специального образования продавали фальсифицированные лекарства, в том числе без рецептов врачей, остальные участники группы управляли сетью.
"Вплоть до 4 июня 2024 года участники преступной группы реализовывали фальсифицированные лекарства потребителям, в том числе несовершеннолетним. После употребления фальсифицированных лекарственных средств скончались четверо несовершеннолетних", - сказано в сообщении.
По местам жительства и в незаконных "аптеках" более чем по 50 адресам проведены обыски. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудниками ФСБ. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Их имущество и счета арестованы на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Следствие по делу о сбыте организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшем смерть несовершеннолетних, продолжается.
"Двое организаторов, а также управляющая сетью незаконных аптек от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск", - добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КубаньЛекарстваФальсификатОбществодетиНовости
 
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