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Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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киберпреступность
кибербезопасность
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Кроме того, фигурант осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники, а также регулярно переводил деньги и криптовалюту на приобретение вооружения, военной техники и экипировки для украинских войск.Злоумышленник задержан, он дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В августе этого года Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего майора юстиции по обвинению в госизмене. Мужчина собирал и передавал иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России.Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористовПерешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизменеКрымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, киберпреступность, кибербезопасность, киев, ddos-атака, госизмена
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
Научного сотрудника в Москве обвинили в госзимене из-за DDoS-атак в интересах Киева – ФСБ