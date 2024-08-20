https://crimea.ria.ru/20240820/ustraival-ddos-ataki-v-polzu-kieva-na-moskvicha-zaveli-delo-o-gosizmene-1139742769.html

Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене

Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене

ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T17:11

2024-08-20T17:11

2024-08-20T17:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

москва

киберпреступность

кибербезопасность

киев

ddos-атака

госизмена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:494:2762:2048_1920x0_80_0_0_796a2ffb142f8a5f523b91af4012f4e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Кроме того, фигурант осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники, а также регулярно переводил деньги и криптовалюту на приобретение вооружения, военной техники и экипировки для украинских войск.Злоумышленник задержан, он дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В августе этого года Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего майора юстиции по обвинению в госизмене. Мужчина собирал и передавал иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России.Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористовПерешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизменеКрымчанина приговорили к 12 годам за госизмену

москва

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, киберпреступность, кибербезопасность, киев, ddos-атака, госизмена