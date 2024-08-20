Рейтинг@Mail.ru
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240820/ustraival-ddos-ataki-v-polzu-kieva-na-moskvicha-zaveli-delo-o-gosizmene-1139742769.html
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T17:11
2024-08-20T17:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
москва
киберпреступность
кибербезопасность
киев
ddos-атака
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:494:2762:2048_1920x0_80_0_0_796a2ffb142f8a5f523b91af4012f4e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.Кроме того, фигурант осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники, а также регулярно переводил деньги и криптовалюту на приобретение вооружения, военной техники и экипировки для украинских войск.Злоумышленник задержан, он дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.В августе этого года Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего майора юстиции по обвинению в госизмене. Мужчина собирал и передавал иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России.Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористовПерешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизменеКрымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
москва
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137467746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a50c11bf746d200c73a2085b7f1ed25b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, киберпреступность, кибербезопасность, киев, ddos-атака, госизмена
Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене

Научного сотрудника в Москве обвинили в госзимене из-за DDoS-атак в интересах Киева – ФСБ

17:11 20.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций Москвы, который по указанию украинских спецслужб осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России", – говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники, а также регулярно переводил деньги и криптовалюту на приобретение вооружения, военной техники и экипировки для украинских войск.
Злоумышленник задержан, он дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В августе этого года Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего майора юстиции по обвинению в госизмене. Мужчина собирал и передавал иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России.
Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов
Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МоскваКиберпреступностьКибербезопасностьКиевDDoS-атакаГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
19:31Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над верующими – РПЦ
19:10Удары вглубь России: какие страны дали добро Украине
18:47Гурзуф остался без электричества из-за аварии на сетях
18:27На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для Зеленского
18:16Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор
18:01В Курской области отменят рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности
17:39Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
17:22Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"
17:16Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
17:11Устраивал DDoS-атаки в пользу Киева: на москвича завели дело о госизмене
17:00Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
16:43В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
16:27Коктебель остался без света из-за аварии на сетях
16:16Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области
16:03Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
15:40Житель Севастополя заплатит штраф за комментарий в сети
15:17Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
15:01Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
14:46Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации
Лента новостейМолния