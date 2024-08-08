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В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену
В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего майора юстиции, признанного виновным в государственной измене и злоупотреблении должностью. Об РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T11:02
2024-08-08T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего майора юстиции, признанного виновным в государственной измене и злоупотреблении должностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат составляющие государственную тайну сведения. По информации пресс-службы, подсудимого признали виновным в сборе и передаче иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями из личной заинтересованности.Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К назначенному сроку присоединили неотбытую часть наказания по приговору Центрального районного суда Симферополя от ноября 2023 года. Согласно этому вердикту, мужчину признали виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и пересылке или взрывчатых веществ.Приговор не вступил в законную силу.Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.Также в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщали о гражданине РФ, который получил 6 лет и 6 месяцев колонии за попытку вступить в ряды вооруженного террористического формирования Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористовПерешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизменеКрымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
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суды крыма, правосудие, закон и право, крым, новости крыма, приговор, госизмена, верховный суд крыма
В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену

В Крыму экс-майора юстиции приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

11:02 08.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего майора юстиции, признанного виновным в государственной измене и злоупотреблении должностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат составляющие государственную тайну сведения. По информации пресс-службы, подсудимого признали виновным в сборе и передаче иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями из личной заинтересованности.
Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К назначенному сроку присоединили неотбытую часть наказания по приговору Центрального районного суда Симферополя от ноября 2023 года. Согласно этому вердикту, мужчину признали виновным в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и пересылке или взрывчатых веществ.
"Окончательное наказание, по совокупности приговоров, составило 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок два года, а также лишением специального звания "майор юстиции", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя полуострова, который в феврале 2022 года вступил в спецподразделение ВСУ и принял участие в боевых действиях против российских войск. Осужденный находится в международном розыске.
Также в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщали о гражданине РФ, который получил 6 лет и 6 месяцев колонии за попытку вступить в ряды вооруженного террористического формирования Украины.
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