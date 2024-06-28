https://crimea.ria.ru/20240628/pereshel-na-storonu-protivnika-zhitel-yalty-priznan-vinovnym-v-gosizmene-1138435239.html

Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене

Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене

Житель Ялты признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Верховный Суд Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T15:38

2024-06-28T15:38

2024-06-28T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Житель Ялты признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Верховный Суд Республики Крым.По информации суда, действия подсудимого квалифицированы по ст.275 Уголовного кодекса Российской Федерации - государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника.Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Накануне 33-летний житель Сакского района Крыма был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд крыма, госизмена, приговор, новости, крым, новости крыма