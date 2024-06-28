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Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
Житель Ялты признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Верховный Суд Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T15:38
2024-06-28T15:38
2024-06-28T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Житель Ялты признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Верховный Суд Республики Крым.По информации суда, действия подсудимого квалифицированы по ст.275 Уголовного кодекса Российской Федерации - государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника.Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Накануне 33-летний житель Сакского района Крыма был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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верховный суд крыма, госизмена, приговор, новости, крым, новости крыма
Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к 16 годам строгого режима за госизмену
15:38 28.06.2024 (обновлено: 15:41 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Житель Ялты признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Верховный Суд Республики Крым.
"В Верховном Суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель Ялты 1976 года рождения был признан виновным в государственной измене", - говорится в сообщении.
По информации суда, действия подсудимого квалифицированы по ст.275 Уголовного кодекса Российской Федерации - государственная измена, то есть совершение гражданином Российской Федерации перехода на сторону противника.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Накануне 33-летний житель Сакского района Крыма был приговорен
к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.
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