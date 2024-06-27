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Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T11:25
2024-06-27T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали осужденного в Псковской области.Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст.275 УК РФ), добавили в пресс-службе.Кроме того, подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами.Также за попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУПередавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
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крым, верховный суд крыма, госизмена, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, приговор
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
Суд признал крымчанина виновным в госизмене и приговорил к 12 годам лишения свободы
11:25 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали осужденного в Псковской области.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст.275 УК РФ), добавили в пресс-службе.
Кроме того, подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось
, что житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами.Также за попытку госизмены
в Крыму осужден житель Краснодарского края.
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