Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/krymchanina-prigovorili-k-12-godam-za-gosizmenu-1138396433.html
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T11:25
2024-06-27T11:29
крым
верховный суд крыма
госизмена
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
закон и право
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111190/12/1111901230_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_1ababb5b709fcf1e5f8c1334f4fc3bc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали осужденного в Псковской области.Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст.275 УК РФ), добавили в пресс-службе.Кроме того, подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами.Также за попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУПередавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111190/12/1111901230_316:0:5223:3680_1920x0_80_0_0_346a17a77f0f7182f5c29894108e9570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, верховный суд крыма, госизмена, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, приговор
Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену

Суд признал крымчанина виновным в госизмене и приговорил к 12 годам лишения свободы

11:25 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 33-лений житель Сакского района Крыма приговорен к 12 годам колонии строго режима за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Уточняется, что сотрудники ФСБ задержали осужденного в Псковской области.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал действия подсудимого как государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст.275 УК РФ), добавили в пресс-службе.
Кроме того, подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что житель Крыма отправится в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами.Также за попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену
"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ
Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
 
КрымВерховный суд КрымаГосизменаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЗакон и правоПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
11:19В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
11:11Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
10:54Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
10:32В Туапсе закрывают порт – причина
10:13Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
09:53В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
09:32Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
09:15Очередь на Крымский мост за час выросла в 6 раз
08:59На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
08:34В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
08:10У Крымского моста начала расти очередь
08:03Что посмотреть в Судаке – инфографика
07:56Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
07:34Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
07:21Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
07:11Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
06:38Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
06:26Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
06:01Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Лента новостейМолния