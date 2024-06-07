https://crimea.ria.ru/20240607/peredavala-koordinaty-dlya-udarov-zhenschinu-osudili-na-14-let-za-gosizmenu-1137932242.html
Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по делу о государственной измене в отношении жительницы Запорожской области. Как сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
2024-06-07T12:46
главное управление разведки украины (гур)
запорожская область
госизмена
происшествия
вооруженные силы россии
закон и право
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по делу о государственной измене в отношении жительницы Запорожской области. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, она передавала координаты оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности российских сил.До данным прокуратуры, жительница села Добровка Приазовского района в августе 2023 года собрала и передала сотруднику главного управления разведки минобороны Украины данные о местонахождении личного состава и военной техники российской армии, а также координаты размещения инженерных и фортификационных заграждений, оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности.Фигурантка приговорена судом к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:За попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского краяЖитель Белгородской области получил срок за госизменуФинансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное управление разведки украины (гур), запорожская область, госизмена, происшествия, вооруженные силы россии, закон и право, приговор, новости
Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену
Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет за госизмену – прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по делу о государственной измене в отношении жительницы Запорожской области. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, она передавала координаты оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности российских сил.
До данным прокуратуры, жительница села Добровка Приазовского района в августе 2023 года собрала и передала сотруднику главного управления разведки минобороны Украины данные о местонахождении личного состава и военной техники российской армии, а также координаты размещения инженерных и фортификационных заграждений, оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть против безопасности страны", - сказано в сообщении.
Фигурантка приговорена судом к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Крыма.
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