https://crimea.ria.ru/20240607/peredavala-koordinaty-dlya-udarov-zhenschinu-osudili-na-14-let-za-gosizmenu-1137932242.html

Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену

Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Передавала координаты для ударов: женщину осудили на 14 лет за госизмену

Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по делу о государственной измене в отношении жительницы Запорожской области. Как сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

2024-06-07T12:46

главное управление разведки украины (гур)

запорожская область

госизмена

происшествия

вооруженные силы россии

закон и право

приговор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поддержала гособвинение по делу о государственной измене в отношении жительницы Запорожской области. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, она передавала координаты оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности российских сил.До данным прокуратуры, жительница села Добровка Приазовского района в августе 2023 года собрала и передала сотруднику главного управления разведки минобороны Украины данные о местонахождении личного состава и военной техники российской армии, а также координаты размещения инженерных и фортификационных заграждений, оборонительных сооружений по обеспечению транспортной безопасности.Фигурантка приговорена судом к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:За попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского краяЖитель Белгородской области получил срок за госизменуФинансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), запорожская область, госизмена, происшествия, вооруженные силы россии, закон и право, приговор, новости