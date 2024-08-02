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Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов
Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов
Вступил в силу приговор в отношении гражданина РФ, который получил 6 лет и 6 месяцев колонии за попытку вступить в ряды вооруженного террористического... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T12:12
2024-08-02T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вступил в силу приговор в отношении гражданина РФ, который получил 6 лет и 6 месяцев колонии за попытку вступить в ряды вооруженного террористического формирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В июне этого года Верховный суд Крыма признал подсудимого виновным в госизмене и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год со штрафом в размере 150 тысяч рублей."Решением третьего апелляционного суда общей юрисдикции города Сочи приговор Верховного суда Республики Крым оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который перешел на сторону противника.До этого приговорили к 12 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Сакского района Крыма, который снимал на видео процесс работы российского комплекса ПВО и отправлял записи украинской стороне.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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Россиянин получил срок за попытку вступить в ряды украинских террористов

Мужчина получил 6 с половиной лет колонии за попытку вступить в "Легион "Свобода России"*

12:12 02.08.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вступил в силу приговор в отношении гражданина РФ, который получил 6 лет и 6 месяцев колонии за попытку вступить в ряды вооруженного террористического формирования Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Подсудимый в июле 2023 года принял решение выехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях в составе украинского "Легиона "Свобода России"*, после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым", - говорится в сообщении.
В июне этого года Верховный суд Крыма признал подсудимого виновным в госизмене и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
"Решением третьего апелляционного суда общей юрисдикции города Сочи приговор Верховного суда Республики Крым оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который перешел на сторону противника.
До этого приговорили к 12 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Сакского района Крыма, который снимал на видео процесс работы российского комплекса ПВО и отправлял записи украинской стороне.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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