https://crimea.ria.ru/20240906/zamkomanduyuschego-leningradskim-voennym-okrugom-obvinili-v-poluchenii-vzyatki-1140183677.html

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки

Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T17:04

2024-09-06T17:04

2024-09-06T17:04

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

министерство обороны рф

ленинградская область

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.Вину в инкриминируемом деянии генерал-майор не признал, добавили в СК.О задержании Валерия Муминджанова Следственный комитет сообщил 2 сентября.По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей.За это содействие он, по данным следствия, получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.Читайте также на РИА Новости Крым:На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничествеАрестован замглавы Генштаба ВС России ШамаринАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, ленинградская область, взятка