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Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T17:04
2024-09-06T17:04
2024-09-06T17:04
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
ленинградская область
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.Вину в инкриминируемом деянии генерал-майор не признал, добавили в СК.О задержании Валерия Муминджанова Следственный комитет сообщил 2 сентября.По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей.За это содействие он, по данным следствия, получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.Читайте также на РИА Новости Крым:На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничествеАрестован замглавы Генштаба ВС России ШамаринАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, ленинградская область, взятка
Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
СК предъявил обвинение в получении взятки замкомандующего Ленинградским военным округом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.
"Следователями Главного военного следственного управления СК России предъявлено обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
Вину в инкриминируемом деянии генерал-майор не признал, добавили в СК.
О задержании
Валерия Муминджанова Следственный комитет сообщил 2 сентября.
По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
За это содействие он, по данным следствия, получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.
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