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В Симферополе сутки не будет воды
В Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В Симферополе сутки не будет воды
В четверг, 12 сентября, жителей нескольких районов Симферополя на сутки отключат от водоснабжения. Об этом предупреждают в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T06:37
2024-09-10T06:37
2024-09-10T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 12 сентября, жителей нескольких районов Симферополя на сутки отключат от водоснабжения. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".Без воды останутся жители микрорайонов Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ "Горный сокол" и некоторые улицы центра города: ул. Киевская (от гостиницы "Москва" до площади Куйбышева), ул. Воровского (частично).Также водоснабжение ограничат в районах улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, а также проспекта Победы.Подпадут под отключение воды "Битак", Новосергеевка, Сергеевка, микрорайоны Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, СТ "Горки", СТ "Строитель", "Акрополис".Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 12 сентября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 13 сентября.В этот период для симферопольцев будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуПритоки уменьшились: сколько воды накопил КрымВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
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В Симферополе сутки не будет воды
В Симферополе 12 сентября на сутки отключат воду из-за ремонта магистрального водовода
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 12 сентября, жителей нескольких районов Симферополя на сутки отключат от водоснабжения. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".
"В связи с работами подрядной организации по переустройству магистрального водовода 12 сентября с 06:00 ориентировочно до 23:00 возможно понижение давления, частичное или полное отсутствие водоснабжения в районах Симферополя", – уточняют на предприятии.
Без воды останутся жители микрорайонов Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ "Горный сокол" и некоторые улицы центра города: ул. Киевская (от гостиницы "Москва" до площади Куйбышева), ул. Воровского (частично).
Также водоснабжение ограничат в районах улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, а также проспекта Победы.
Подпадут под отключение воды "Битак", Новосергеевка, Сергеевка, микрорайоны Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1-5, Каменка, Хошкельды, СТ "Горки", СТ "Строитель", "Акрополис".
Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 12 сентября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 13 сентября.
В этот период для симферопольцев будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.
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