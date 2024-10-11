https://crimea.ria.ru/20241011/raneny-devyat-mirnykh-zhiteley-vsu-snova-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-1141027065.html

Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

В Белгородской области ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T20:42

2024-10-11T20:42

2024-10-11T20:50

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в городе, по предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости