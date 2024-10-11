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Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
В Белгородской области ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T20:42
2024-10-11T20:42
2024-10-11T20:50
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в городе, по предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Ранены девять мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
В Белгородской области ранены девять мирных жителей - Гладков
20:42 11.10.2024 (обновлено: 20:50 11.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ находится город Шебекино. В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе, по предварительным данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей.
"В результате второго обстрела произошло возгорание хозпостроек - пожарные расчёты занимаются ликвидацией. Кроме того, в многоквартирном доме перебита газовая труба. Есть повреждения линии электропередачи", - уточнил глава области.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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