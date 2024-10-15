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В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков" - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"
В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков" - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"
Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T17:08
2024-10-15T17:08
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ВСУ раскидали мины с беспилотников накануне. Сейчас полностью перекрыты дороги:Он подчеркнул, что такие мины могут находиться в любом районе приграничья. Они практически незаметны на земле, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных находок звонить на линию 112. Мины нельзя трогать, рядом с ними опасно останавливаться, если машина наехала на данную мину важно как можно дальше отъехать от места. Двигаться в местах возможного разброса "лепестков" стоит на расстоянии 7-10 метров друг от друга, внимательно смотря под ноги.Ранее такие мины ВСУ использовали для нанесения урона мирным жителя Донбасса, а также на новых территориях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыЭлектромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской областиВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
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РИА Новости Крым
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, логистика, новости
В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"

ВСУ с дронов раскидали в Белгородской области мины "лепесток" – перекрыты пять дорог

17:08 15.10.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
Украинские мины лепесток в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ раскидали мины с беспилотников накануне. Сейчас полностью перекрыты дороги:
  • Октябрьский – Бессоновка на пересечении улицы Центральная села Красный Октябрь;
  • перекресток на обходе села Бессоновка;
  • трасса Бессоновка – Веселая Лопань;
  • дорога от населенного пункта Чайки до села Красный Октябрь;
  • перекресток Бессоновка – Щетиновка на пересечении участка дороги Октябрьский – Бессоновка.
"Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, саперы и спасатели нашли более 30 мин такого вида", - отметил Гладков.
Он подчеркнул, что такие мины могут находиться в любом районе приграничья. Они практически незаметны на земле, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
Украинские мины лепесток в Белгородской области
1 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
Украинские мины лепесток в Белгородской области
2 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
Украинские мины лепесток в Белгородской области
3 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
Украинские мины лепесток в Белгородской области
4 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Жителей призвали соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных находок звонить на линию 112. Мины нельзя трогать, рядом с ними опасно останавливаться, если машина наехала на данную мину важно как можно дальше отъехать от места. Двигаться в местах возможного разброса "лепестков" стоит на расстоянии 7-10 метров друг от друга, внимательно смотря под ноги.
Ранее такие мины ВСУ использовали для нанесения урона мирным жителя Донбасса, а также на новых территориях.
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