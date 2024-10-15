В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"
ВСУ с дронов раскидали в Белгородской области мины "лепесток" – перекрыты пять дорог
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ раскидали мины с беспилотников накануне. Сейчас полностью перекрыты дороги:
- —Октябрьский – Бессоновка на пересечении улицы Центральная села Красный Октябрь;
- —перекресток на обходе села Бессоновка;
- —трасса Бессоновка – Веселая Лопань;
- —дорога от населенного пункта Чайки до села Красный Октябрь;
- —перекресток Бессоновка – Щетиновка на пересечении участка дороги Октябрьский – Бессоновка.
"Размер мин составляет не более 12 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в длину. Только за последние несколько дней наши военные, саперы и спасатели нашли более 30 мин такого вида", - отметил Гладков.
Он подчеркнул, что такие мины могут находиться в любом районе приграничья. Они практически незаметны на земле, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
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Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
2 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
3 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУкраинские мины "лепесток" в Белгородской области
4 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4
Украинские мины "лепесток" в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Жителей призвали соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных находок звонить на линию 112. Мины нельзя трогать, рядом с ними опасно останавливаться, если машина наехала на данную мину важно как можно дальше отъехать от места. Двигаться в местах возможного разброса "лепестков" стоит на расстоянии 7-10 метров друг от друга, внимательно смотря под ноги.
Ранее такие мины ВСУ использовали для нанесения урона мирным жителя Донбасса, а также на новых территориях.
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