https://crimea.ria.ru/20241015/v-belgorodskoy-oblasti-perekryli-dorogi-iz-za-ukrainskikh-lepestkov-1141108090.html

В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"

В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков" - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Белгородской области перекрыли дороги из-за украинских "лепестков"

Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T17:08

2024-10-15T17:08

2024-10-15T17:08

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта полностью ограничили по пяти дорогам в Белгородской области после обнаружения у магистралей украинских противопехотных фугасных мин "лепесток". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, ВСУ раскидали мины с беспилотников накануне. Сейчас полностью перекрыты дороги:Он подчеркнул, что такие мины могут находиться в любом районе приграничья. Они практически незаметны на земле, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных находок звонить на линию 112. Мины нельзя трогать, рядом с ними опасно останавливаться, если машина наехала на данную мину важно как можно дальше отъехать от места. Двигаться в местах возможного разброса "лепестков" стоит на расстоянии 7-10 метров друг от друга, внимательно смотря под ноги.Ранее такие мины ВСУ использовали для нанесения урона мирным жителя Донбасса, а также на новых территориях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасыЭлектромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской областиВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель

https://crimea.ria.ru/20231213/chp-v-belgorodskoy-oblasti-mashina-s-lyudmi-podorvalas-na-mine-1133515362.html

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, логистика, новости