https://crimea.ria.ru/20240307/elektromonter-podorvalsya-na-vrazheskoy-mine-v-khersonskoy-oblasti-1135481628.html

Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области

Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области

В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T11:45

2024-03-07T11:45

2024-03-07T11:45

херсонская область

андрей алексеенко

происшествия

новости сво

новые регионы россии

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он отметил, что при передвижении в городах и поселках 15-километровой зоны важно соблюдать максимальную осторожность, поскольку опасность для мирных людей и машин представляют не только удары дронов, но и мины разных типов, которыми боевики ВСУ хаотично минируют мирные кварталы.Пострадавшему быстро оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.Кроме того, по словам главы правительства области, в Горностаевке дрон ВСУ упал прямо на территорию коммунального хозяйства. Его боеприпас не разорвался.Алексеенко призвал всех жителей приднепровских районов внимательно смотреть не только себе под ноги, но и в небо, прислушиваться к звукам дронов, перед любыми работами детально осматривать место их проведения и не прикасаться к непонятным предметам.Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиПод Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядовИз-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, новости сво, новые регионы россии, безопасность, всу (вооруженные силы украины)