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Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области
Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области
В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T11:45
2024-03-07T11:45
херсонская область
андрей алексеенко
происшествия
новости сво
новые регионы россии
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он отметил, что при передвижении в городах и поселках 15-километровой зоны важно соблюдать максимальную осторожность, поскольку опасность для мирных людей и машин представляют не только удары дронов, но и мины разных типов, которыми боевики ВСУ хаотично минируют мирные кварталы.Пострадавшему быстро оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.Кроме того, по словам главы правительства области, в Горностаевке дрон ВСУ упал прямо на территорию коммунального хозяйства. Его боеприпас не разорвался.Алексеенко призвал всех жителей приднепровских районов внимательно смотреть не только себе под ноги, но и в небо, прислушиваться к звукам дронов, перед любыми работами детально осматривать место их проведения и не прикасаться к непонятным предметам.Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жителиПод Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядовИз-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, новости сво, новые регионы россии, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Электромонтер подорвался на вражеской мине в Херсонской области

В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонта

11:45 07.03.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоМина-"лепесток"
Мина-лепесток
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области электромонтер подорвался на мине-лепестке при выполнении ремонтных работ, получив множественные осколочные ранения конечностей. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Он отметил, что при передвижении в городах и поселках 15-километровой зоны важно соблюдать максимальную осторожность, поскольку опасность для мирных людей и машин представляют не только удары дронов, но и мины разных типов, которыми боевики ВСУ хаотично минируют мирные кварталы.
"В Голой Пристани при выполнении ремонтных работ на электросетях серьезно пострадал электромонтер. Он наступил на мину-лепесток. На земле рассмотреть ее в мусоре порой очень непросто. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и рук", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Пострадавшему быстро оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.
Кроме того, по словам главы правительства области, в Горностаевке дрон ВСУ упал прямо на территорию коммунального хозяйства. Его боеприпас не разорвался.
Алексеенко призвал всех жителей приднепровских районов внимательно смотреть не только себе под ноги, но и в небо, прислушиваться к звукам дронов, перед любыми работами детально осматривать место их проведения и не прикасаться к непонятным предметам.
Накануне в городе Кировск Луганской Народной Республики на мине подорвался автобус с пассажирами, который ехал на кладбище. В нем находились восемь мирных граждан, погибли пять человек, четверо из которых работали в муниципальном предприятии "Кировский комбинат коммунальных услуг". Еще три человека получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоПроисшествияНовости СВОНовые регионы РоссииБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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