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Под Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядов

Под Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядов - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Под Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядов

Российские саперы уничтожили больше 2,5 тысяч мин, гранат и снарядов за три месяца разминирования пригорода Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T08:48

2024-03-01T08:48

2024-03-01T08:48

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Российские саперы уничтожили больше 2,5 тысяч мин, гранат и снарядов за три месяца разминирования пригорода Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны России."Более 2,5 тысяч взрывоопасных предметов, найденных в пригороде Мариуполя, уничтожили саперы сводного отряда разминирования за три месяца", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что военные инженеры ищут, собирают и уничтожают мины, снаряды и гранаты, оставшиеся после боев."Если поиск взрывоопасных предметов осуществляется вблизи населенных пунктов, отряд обеспечивает максимальную безопасность мирному населению. Работаем в соответствии с планом, кроме того отрабатываем отдельные заявки, поступающие по линии гражданской обороны и администрации города Мариуполя", - рассказал командир сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ с позывным Барнаул.Операция по освобождению территории Мариуполя и завода "Азовсталь" была полностью завершена в мае 2022 года. Сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая 2022 подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войскВице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план по восстановлению Мариуполя может быть реализован за два года, уже полностью восстановили 150 домов.Военные строители возводят в Мариуполе современный медицинский комплекс Федерального медико-биологического агентства. Как отметил мэр Мариуполя Олег Моргун, Азовский судоремонтный завод имеет большой потенциал и должен быть восстановлен.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Авдеевки не хотят уезжать и верят в быстрое восстановление городаРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевШольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новые регионы россии, министерство обороны рф, новости