Рейтинг@Mail.ru
О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240224/zhiteli-avdeevki-ne-khotyat-uezzhat-i-veryat-v-bystroe-vosstanovlenie-goroda-1135188456.html
О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину
О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину - РИА Новости Крым, 24.02.2024
О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину
Жители Авдеевки рассказали, что очень ждали армию России, пережив из-за ВСУ "ад на земле", и сегодня в основном нуждаются в медикаментах, а также продуктах... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T17:45
2024-02-24T18:14
денис пушилин
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новости
общество
новые регионы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127809756_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_094778279346297fc27e52d9a38f2621.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жители Авдеевки рассказали, что очень ждали армию России, пережив из-за ВСУ "ад на земле", и сегодня в основном нуждаются в медикаментах, а также продуктах. Видео из освобожденного города опубликовал приехавший в город глава ДНР Денис Пушилин. Один из жителей показал Пушилину магазин, который "работал до последнего", но, поскольку расположен он был далеко, то оставался недоступным для многих "из-за постоянных обстрелов".Сейчас, по словам мужчины, оставшиеся в городе местные выживают "на гуманитарке". Сам он отказался от предложенных ему продуктов, попросив отдать "тем, кому нужнее".Он также признался, что рад знакомству с главой ДНР лично. И заявил, что любит свой город и намерен "помогать в его восстановлении".В ответ Денис Пушилин привел в пример Мариуполь, где город преображается на глазах.Местная жительница, вышедшая из очень сильно разбитой обстрелами многоэтажки, от продуктовой помощи не отказалась, отметив, что армию России в городе очень ждали."Мы вас очень ждали. Спасибо вам большое за заботу", – сказала женщина."Мы знали, и очень сердце кровью обливалось, потому что Авдеевка вот она, рядом", – ответил Пушилин.Еще один местный житель рассказал, что после того, как Авдеевка стала для ВСУ "точкой входа", подразделения здесь сменялись, и народ в какой-то момент уже "взбеленился – готовы были порвать"."Грудью становились, защищали, чтобы в вашу сторону не стреляли… Народ не боится уже за 10 лет. Переживши ад на земле, я уже ад под землей не боюсь", – сказал он.По словам другого его земляка, помощь людям здесь нужна сейчас в основном в медикаментах.Пушилин распорядился составить списки необходимых лекарств для доставки в город. И в этот же день распорядился вывезти мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Его доставили в пункт временного размещения в Ясиноватой, "где всем эвакуированным помогают с документами и со всем, в чем нуждаются".Подытоживая встречу с жителями Авдеевки, глава ДНР сообщил, что "люди все сплотились и поддерживают друг друга", и хотя еще не оправились от шока, в котором приходилось жить, рады.Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин в сопровождении бойцов 114 гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса прибыл в Авдеевку. Читайте также на РИА Новости Крым:Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127809756_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_663cbb9929e86d540fdc249a4796e18e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости, общество, новые регионы россии, новости сво
О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину

Жители Авдеевки не хотят уезжать и верят в быстрое восстановление города - Пушилин

17:45 24.02.2024 (обновлено: 18:14 24.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жители Авдеевки рассказали, что очень ждали армию России, пережив из-за ВСУ "ад на земле", и сегодня в основном нуждаются в медикаментах, а также продуктах. Видео из освобожденного города опубликовал приехавший в город глава ДНР Денис Пушилин.
Один из жителей показал Пушилину магазин, который "работал до последнего", но, поскольку расположен он был далеко, то оставался недоступным для многих "из-за постоянных обстрелов".
Сейчас, по словам мужчины, оставшиеся в городе местные выживают "на гуманитарке". Сам он отказался от предложенных ему продуктов, попросив отдать "тем, кому нужнее".
Он также признался, что рад знакомству с главой ДНР лично. И заявил, что любит свой город и намерен "помогать в его восстановлении".
В ответ Денис Пушилин привел в пример Мариуполь, где город преображается на глазах.
"Оценку проведем. Мариуполь сейчас совершенно другой. Включайтесь. Главное сейчас оказывать взаимоподдержку… Мы сейчас не сами – с нами вся страна", – сказал глава региона.
Местная жительница, вышедшая из очень сильно разбитой обстрелами многоэтажки, от продуктовой помощи не отказалась, отметив, что армию России в городе очень ждали.
"Мы вас очень ждали. Спасибо вам большое за заботу", – сказала женщина.
"Мы знали, и очень сердце кровью обливалось, потому что Авдеевка вот она, рядом", – ответил Пушилин.
Еще один местный житель рассказал, что после того, как Авдеевка стала для ВСУ "точкой входа", подразделения здесь сменялись, и народ в какой-то момент уже "взбеленился – готовы были порвать".
"Грудью становились, защищали, чтобы в вашу сторону не стреляли… Народ не боится уже за 10 лет. Переживши ад на земле, я уже ад под землей не боюсь", – сказал он.
По словам другого его земляка, помощь людям здесь нужна сейчас в основном в медикаментах.
Пушилин распорядился составить списки необходимых лекарств для доставки в город. И в этот же день распорядился вывезти мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Его доставили в пункт временного размещения в Ясиноватой, "где всем эвакуированным помогают с документами и со всем, в чем нуждаются".
Подытоживая встречу с жителями Авдеевки, глава ДНР сообщил, что "люди все сплотились и поддерживают друг друга", и хотя еще не оправились от шока, в котором приходилось жить, рады.

"Они следили за тем, что происходило в Донбассе все эти годы. Многие не хотят выезжать из разрушенного города в пункты временного размещения, говорят: вы быстро восстанавливаете, подождем… Многие еще в шоковом состоянии, пережили много ужасов и не скрывают радости, что дождались", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин в сопровождении бойцов 114 гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса прибыл в Авдеевку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
Военные учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
15:09
Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского
 
Денис ПушилинАвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиОбществоНовые регионы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
18:41На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника
18:20Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой
17:45О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину
17:04При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина
16:22Более 50 уголовных дел: в США расследуют воровство военной помощи ВСУ
16:04Над Белгородской областью сбит беспилотник
15:2711 бригад ВСУ потерпели поражение в боях с ВС РФ за сутки
15:09Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил Зеленского
14:49Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях
14:30Силы ПВО сбили два украинских истребителя над Донбассом
14:15От экскурсовода до QR-кода: интересные факты о троллейбусах в Крыму
13:48В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО летчиком Грабовецким
13:20Глава ДНР Пушилин прибыл в Авдеевку
13:00Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
12:24Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
12:17В марте в Крыму изменится расписание пригородных поездов
11:58Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государство
11:46Приграничье Курской области осталось без света из-за обстрелов ВСУ
11:30Семья вдовы бойца из Крыма: Дима на Майдане погиб одним из первых
Лента новостейМолния