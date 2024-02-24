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О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину

О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину - РИА Новости Крым, 24.02.2024

О чем жители Авдеевки рассказали главе ДНР Пушилину

Жители Авдеевки рассказали, что очень ждали армию России, пережив из-за ВСУ "ад на земле", и сегодня в основном нуждаются в медикаментах, а также продуктах... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T17:45

2024-02-24T17:45

2024-02-24T18:14

денис пушилин

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жители Авдеевки рассказали, что очень ждали армию России, пережив из-за ВСУ "ад на земле", и сегодня в основном нуждаются в медикаментах, а также продуктах. Видео из освобожденного города опубликовал приехавший в город глава ДНР Денис Пушилин. Один из жителей показал Пушилину магазин, который "работал до последнего", но, поскольку расположен он был далеко, то оставался недоступным для многих "из-за постоянных обстрелов".Сейчас, по словам мужчины, оставшиеся в городе местные выживают "на гуманитарке". Сам он отказался от предложенных ему продуктов, попросив отдать "тем, кому нужнее".Он также признался, что рад знакомству с главой ДНР лично. И заявил, что любит свой город и намерен "помогать в его восстановлении".В ответ Денис Пушилин привел в пример Мариуполь, где город преображается на глазах.Местная жительница, вышедшая из очень сильно разбитой обстрелами многоэтажки, от продуктовой помощи не отказалась, отметив, что армию России в городе очень ждали."Мы вас очень ждали. Спасибо вам большое за заботу", – сказала женщина."Мы знали, и очень сердце кровью обливалось, потому что Авдеевка вот она, рядом", – ответил Пушилин.Еще один местный житель рассказал, что после того, как Авдеевка стала для ВСУ "точкой входа", подразделения здесь сменялись, и народ в какой-то момент уже "взбеленился – готовы были порвать"."Грудью становились, защищали, чтобы в вашу сторону не стреляли… Народ не боится уже за 10 лет. Переживши ад на земле, я уже ад под землей не боюсь", – сказал он.По словам другого его земляка, помощь людям здесь нужна сейчас в основном в медикаментах.Пушилин распорядился составить списки необходимых лекарств для доставки в город. И в этот же день распорядился вывезти мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Его доставили в пункт временного размещения в Ясиноватой, "где всем эвакуированным помогают с документами и со всем, в чем нуждаются".Подытоживая встречу с жителями Авдеевки, глава ДНР сообщил, что "люди все сплотились и поддерживают друг друга", и хотя еще не оправились от шока, в котором приходилось жить, рады.Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин в сопровождении бойцов 114 гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса прибыл в Авдеевку. Читайте также на РИА Новости Крым:Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

https://crimea.ria.ru/20240224/kontrnastupleniya-vsu-na-krym-ne-budet-ofitser-ssha-osadil-zelenskogo-1135186871.html

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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денис пушилин, авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости, общество, новые регионы россии, новости сво