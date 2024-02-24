https://crimea.ria.ru/20240224/glava-dnr-pushilin-pribyl-v-avdeevku-1135185699.html

Глава ДНР Пушилин прибыл в Авдеевку

Глава ДНР Пушилин прибыл в Авдеевку - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Глава ДНР Пушилин прибыл в Авдеевку

В Авдеевке предстоит провести очень много работ по разминированию, после чего в городе смогут работать коммунальные службы. Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T13:20

2024-02-24T13:20

2024-02-24T13:20

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Авдеевке предстоит провести очень много работ по разминированию, после чего в городе смогут работать коммунальные службы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который в субботу прибыл в город вместе с бойцами Вооруженных сил.По его словам, в Авдеевке предстоит провести "очень много разминирований". Также много работы ждет коммунальные службы. Он пообещал давать предварительно информацию для безопасного и планомерного восстановления города. Авдеевка – северный пригород Донецка в ДНР. Город был освобожден Вооруженными силами РФ 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима. По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ за двое суток составили 2400 человек. Армия России провела операцию с минимальными потерями.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении АвдеевкиЭто было бегство: приказ о выходе ВСУ из Авдеевки опоздал – ПутинПервые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдеевка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин