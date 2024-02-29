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Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T22:55
2024-02-29T23:05
олаф шольц
ракеты taurus
политика
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оружие
поставки западного оружия украине
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве.Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus напрямую не упомянуты, но глава комитета бундестага по обороне, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), заявила, что ей очевидно, что имелись в виду именно ракеты Taurus.Несмотря на это, Шольц позднее четко заявил, что ФРГ не намерена поставлять Taurus Украине. Тем не менее, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок Taurus Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html
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олаф шольц, ракеты taurus, политика, москва, оружие, поставки западного оружия украине, германия, новости
Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

Шольц: если неверно применить Taurus, она может поразить цели в Москве

22:55 29.02.2024 (обновлено: 23:05 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве.
"У (ракеты - ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", - заявил Шольц в ходе разговора с гражданами в Дрездене.
Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.
"Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", - добавил Шольц.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus напрямую не упомянуты, но глава комитета бундестага по обороне, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), заявила, что ей очевидно, что имелись в виду именно ракеты Taurus.
Несмотря на это, Шольц позднее четко заявил, что ФРГ не намерена поставлять Taurus Украине. Тем не менее, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок Taurus Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
22 февраля, 19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
 
Олаф ШольцРакеты TaurusПолитикаМоскваОружиеПоставки западного оружия УкраинеГерманияНовости
 
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