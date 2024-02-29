https://crimea.ria.ru/20240229/sholts-obyasnil-nezhelanie-otpravlyat-rakety-taurus-ukraine-1135329020.html

Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Шольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T22:55

2024-02-29T22:55

2024-02-29T23:05

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине, потому что они могут поражать цели в Москве.Канцлер в очередной раз заявил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, однако, по словам Шольца, это исключено.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus напрямую не упомянуты, но глава комитета бундестага по обороне, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), заявила, что ей очевидно, что имелись в виду именно ракеты Taurus.Несмотря на это, Шольц позднее четко заявил, что ФРГ не намерена поставлять Taurus Украине. Тем не менее, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил РИА Новости, что России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок Taurus Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

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олаф шольц, ракеты taurus, политика, москва, оружие, поставки западного оружия украине, германия, новости