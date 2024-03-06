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Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли

Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли

Автобус с пассажирами подорвался на мине в городе Кировск Луганской Народной Республики, погибли пять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T16:55

2024-03-06T16:55

2024-03-06T17:53

луганская народная республика (лнр)

происшествия

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами подорвался на мине в городе Кировск Луганской Народной Республики, погибли пять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. "Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти", - заверил Пасечник.

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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