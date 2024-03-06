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Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли
Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли
Автобус с пассажирами подорвался на мине в городе Кировск Луганской Народной Республики, погибли пять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T16:55
2024-03-06T17:53
луганская народная республика (лнр)
происшествия
леонид пасечник
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами подорвался на мине в городе Кировск Луганской Народной Республики, погибли пять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. "Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти", - заверил Пасечник.
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия, леонид пасечник, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, общество, взрыв, новости
Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погибли

Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в городе Кировск в ЛНР

16:55 06.03.2024 (обновлено: 17:53 06.03.2024)
 
© РИА НовостиНа месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР
На месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами подорвался на мине в городе Кировск Луганской Народной Республики, погибли пять человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В городе Кировск Луганской Народной Республики произошла трагедия – в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Еще три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти", - заверил Пасечник.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияЛеонид ПасечникСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеОбществоВзрывНовости
 
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