https://crimea.ria.ru/20240303/vsu-nanesli-udary-po-khersonschine--raneny-mirnye-zhiteli-1135381601.html

ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители

ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.03.2024

ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители

Украинские боевики в воскресенье обстреляли Херсонскую область, ранены мирные жители. Об этом сообщают губернатор региона Владимир Сальдо и администрация Новой... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T17:37

2024-03-03T17:37

2024-03-03T17:37

херсонская область

скадовск

геническ

новая каховка

владимир сальдо

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье обстреляли Херсонскую область, ранены мирные жители. Об этом сообщают губернатор региона Владимир Сальдо и администрация Новой Каховки.Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.Также боевики ВСУ атаковали дронами Новую Каховку.С проникающим ранением грудной клетки жительница Новой Каховки 1958 года рождения госпитализирована в больницу в Геническе, уточнили в администрации.В пятницу трое мирных жителей Херсонщины погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль.В четверг в селе Коробки Каховского округа вражеский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.В Чернянке беспилотник противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто из людей не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской областиЖители Авдеевки не хотят уезжать и верят в быстрое восстановление городаПод Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядов

херсонская область

скадовск

геническ

новая каховка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, скадовск, геническ, новая каховка, владимир сальдо, новости, обстрелы всу