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ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.03.2024
ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
Украинские боевики в воскресенье обстреляли Херсонскую область, ранены мирные жители. Об этом сообщают губернатор региона Владимир Сальдо и администрация Новой... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T17:37
2024-03-03T17:37
херсонская область
скадовск
геническ
новая каховка
владимир сальдо
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье обстреляли Херсонскую область, ранены мирные жители. Об этом сообщают губернатор региона Владимир Сальдо и администрация Новой Каховки.Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.Также боевики ВСУ атаковали дронами Новую Каховку.С проникающим ранением грудной клетки жительница Новой Каховки 1958 года рождения госпитализирована в больницу в Геническе, уточнили в администрации.В пятницу трое мирных жителей Херсонщины погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль.В четверг в селе Коробки Каховского округа вражеский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.В Чернянке беспилотник противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто из людей не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской областиЖители Авдеевки не хотят уезжать и верят в быстрое восстановление городаПод Мариуполем саперы обезвредили больше 2,5 тысяч мин и снарядов
херсонская область
скадовск
геническ
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, скадовск, геническ, новая каховка, владимир сальдо, новости, обстрелы всу
ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители

Мирные жители ранены при атаке дронами и обстреле Херсонской области

17:37 03.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье обстреляли Херсонскую область, ранены мирные жители. Об этом сообщают губернатор региона Владимир Сальдо и администрация Новой Каховки.

"В результате обстрела со стороны боевиков украинских вооруженных формирований ранен мирный житель в селе Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.
Также боевики ВСУ атаковали дронами Новую Каховку.
"Сегодня около 14:00 украинские террористы нанесли удар дроном по мирной жительнице, которая находилась во дворе своего дома в Новой Каховке", – сказано в Telegram-канале городской администрации.
С проникающим ранением грудной клетки жительница Новой Каховки 1958 года рождения госпитализирована в больницу в Геническе, уточнили в администрации.
В пятницу трое мирных жителей Херсонщины погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
В четверг в селе Коробки Каховского округа вражеский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
В Чернянке беспилотник противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто из людей не пострадал.
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Херсонская областьСкадовскГеническНовая КаховкаВладимир СальдоНовостиОбстрелы ВСУ
 
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17:37ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
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