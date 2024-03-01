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Три человека погибли от удара дрона ВСУ по машине в Херсонской области
Три человека погибли от удара дрона ВСУ по машине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Три человека погибли от удара дрона ВСУ по машине в Херсонской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T17:31
2024-03-01T17:31
2024-03-01T17:39
владимир сальдо
херсонская область
голая пристань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, накануне в селе Коробки Каховского округа вражеский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.В Чернянке беспилотник противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто из людей не пострадал.По словам Сальдо, обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства.Губернатор также указал, что на данный момент расчеты БПЛА противника стали для российских военных приоритетной целью, и боевая работа в этом направлении будет лишь усиливаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Авдеевки не хотят уезжать и верят в быстрое восстановление городаРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевШольц объяснил нежелание отправлять ракеты Taurus Украине
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владимир сальдо, херсонская область, голая пристань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости крыма, крым
Три человека погибли от удара дрона ВСУ по машине в Херсонской области
Трое мирных жителей Херсонщины погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль – Сальдо
17:31 01.03.2024 (обновлено: 17:39 01.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с мирными жителями в Херсонской области, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, накануне в селе Коробки Каховского округа вражеский дрон взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
В Чернянке беспилотник противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто из людей не пострадал.
По словам Сальдо, обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства.
"Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - отметил он.
Губернатор также указал, что на данный момент расчеты БПЛА противника стали для российских военных приоритетной целью, и боевая работа в этом направлении будет лишь усиливаться.
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