https://crimea.ria.ru/20240307/podryv-avtobusa-v-lnr-v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-1135477828.html

Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых

Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых

Накануне в Луганской Народной Республике подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения. О состоянии пострадавших... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T08:40

2024-03-07T08:40

2024-03-07T09:25

луганская народная республика (лнр)

новости

взрыв

скорая помощь

минздрав лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне в Луганской Народной Республике подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения. О состоянии пострадавших сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Троих пострадавших в результате подрыва ритуального автобуса в поселке Донецкий госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства ЛНР.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены, подчеркнула Наталия Пащенко.Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщали, что перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.итайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – АксеновГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, скорая помощь, минздрав лнр