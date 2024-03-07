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Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых
Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых
Накануне в Луганской Народной Республике подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения. О состоянии пострадавших... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T08:40
2024-03-07T09:25
луганская народная республика (лнр)
новости
взрыв
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне в Луганской Народной Республике подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения. О состоянии пострадавших сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Троих пострадавших в результате подрыва ритуального автобуса в поселке Донецкий госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства ЛНР.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены, подчеркнула Наталия Пащенко.Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщали, что перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.итайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуДиверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – АксеновГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, скорая помощь, минздрав лнр
Подрыв автобуса в ЛНР: в минздраве рассказали о состоянии раненых

О состоянии пострадавших от подрыва автобуса в ЛНР рассказали в республиканском минздраве

08:40 07.03.2024 (обновлено: 09:25 07.03.2024)
 
© РИА НовостиНа месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР
На месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне в Луганской Народной Республике подорвался на мине автобус с пассажирами, погибли пять человек, еще трое получили ранения. О состоянии пострадавших сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Троих пострадавших в результате подрыва ритуального автобуса в поселке Донецкий госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства ЛНР.

"Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на "скорой" они были доставлены в ЛРКБ", – рассказала министр.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены, подчеркнула Наталия Пащенко.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщали, что перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиВзрывСкорая помощьМинздрав ЛНР
 
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