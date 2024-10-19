https://crimea.ria.ru/20241019/sovershena-massirovannaya-ataka-vsu-na-tri-regiona-rossii-1141204880.html

Совершена массированная атака ВСУ на три региона России

Совершена массированная атака ВСУ на три региона России - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Совершена массированная атака ВСУ на три региона России

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской, сообщили РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T08:12

2024-10-19T08:12

2024-10-19T08:12

министерство обороны рф

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз."Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку

https://crimea.ria.ru/20241019/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-zagorelos-zdanie---gubernator-1141204747.html

брянская область

ростовская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, брянская область, ростовская область, белгородская область