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Совершена массированная атака ВСУ на три региона России - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Совершена массированная атака ВСУ на три региона России
Совершена массированная атака ВСУ на три региона России - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Совершена массированная атака ВСУ на три региона России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской, сообщили РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T08:12
2024-10-19T08:12
министерство обороны рф
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
брянская область
ростовская область
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз."Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в ГорловкеУдарили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР16 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
https://crimea.ria.ru/20241019/v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-zagorelos-zdanie---gubernator-1141204747.html
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Новости
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министерство обороны рф, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, брянская область, ростовская область, белгородская область
Совершена массированная атака ВСУ на три региона России

Совершена массированная атака беспилотников ВСУ на три региона России - Минобороны

08:12 19.10.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
"19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.
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