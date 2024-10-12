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Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР

Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР

Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T22:19

2024-10-12T22:19

2024-10-12T22:19

денис пушилин

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также по его информации, в Дебальцево при использовании шрапнельных ракет к РСЗО HIMARS погибла женщина 1950 г.р., пострадали мальчик 2012 г.р., женщина 1981 г.р., тяжело ранена женщина 1957 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1953 и 1965 г.р. Кроме того, в результате детонации взрыво-опасного предмета пострадал 9-летний мальчик, ранения средней степени тяжести получила его мама.Из Новогродовки Красноармейского муниципального округа с ранениями средней степени тяжести эвакуированы женщина 1958 г.р. и мужчина 1955 г.р. Повреждены 27 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Дебальцево, Никитовском районе Горловки, а также легковой автомобиль, - перечислил глава республики.И добавил, что со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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горловка

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денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости