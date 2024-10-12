https://crimea.ria.ru/20241012/udarili-shrapnelyu-dvoe-pogibli-i-12-raneny-pri-obstrele-v-dnr-1141043095.html
Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР
Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР
Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T22:19
2024-10-12T22:19
2024-10-12T22:19
денис пушилин
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102929/82/1029298205_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_72d0ef81f70082bda88a28cf281a9796.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также по его информации, в Дебальцево при использовании шрапнельных ракет к РСЗО HIMARS погибла женщина 1950 г.р., пострадали мальчик 2012 г.р., женщина 1981 г.р., тяжело ранена женщина 1957 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1953 и 1965 г.р. Кроме того, в результате детонации взрыво-опасного предмета пострадал 9-летний мальчик, ранения средней степени тяжести получила его мама.Из Новогродовки Красноармейского муниципального округа с ранениями средней степени тяжести эвакуированы женщина 1958 г.р. и мужчина 1955 г.р. Повреждены 27 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Дебальцево, Никитовском районе Горловки, а также легковой автомобиль, - перечислил глава республики.И добавил, что со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240822/devyat-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrelakh-dnr---pushilin-1139815190.html
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102929/82/1029298205_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_bf9878132647480cab001d3e8bbbe817.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР
Два человека погибли и 12 ранены в Горловке при обстреле ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки вследствие сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ погиб мужчина 1985 г.р., еще один мужчина 1984 г.р. получил ранения средней степени тяжести. Также в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжело ранен мужчина 1951 г.р.", - написал Пушилин в своем ТГ-канале.
Также по его информации, в Дебальцево при использовании шрапнельных ракет к РСЗО HIMARS погибла женщина 1950 г.р., пострадали мальчик 2012 г.р., женщина 1981 г.р., тяжело ранена женщина 1957 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчины 1953 и 1965 г.р.
Кроме того, в результате детонации взрыво-опасного предмета пострадал 9-летний мальчик, ранения средней степени тяжести получила его мама.
Из Новогродовки Красноармейского муниципального округа с ранениями средней степени тяжести эвакуированы женщина 1958 г.р. и мужчина 1955 г.р. Повреждены 27 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Дебальцево, Никитовском районе Горловки, а также легковой автомобиль, - перечислил глава республики.
И добавил, что со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.