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Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T14:59
2024-10-19T14:59
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля."Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области

Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области - его доставили в больницу

14:59 19.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под ударом ВСУ находится город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.
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