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Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T14:59
2024-10-19T14:59
2024-10-19T14:59
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля."Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщинаКак защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
https://crimea.ria.ru/20241019/mirnyy-zhitel-pogib-pri-obstrele-khersonskoy-oblasti-boevikami-vsu-1141208959.html
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Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области - его доставили в больницу