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Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок
Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок
В Тверской области семья с тремя детьми отравилась неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, одного ребенка спасти не удалось. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T15:23
2024-11-09T15:24
новости
тверская область
отравление
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Тверской области семья с тремя детьми отравилась неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, одного ребенка спасти не удалось.По данным следствия, трагедия произошла в городе Вышнем Волочке. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с температурой и рвотой.Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Как уточняет прокуратура Тверской области, дело открыто по статье о причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования контролирует надзорное ведомство.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газомОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, тверская область, отравление, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок

Следком: в Тверской области семья отравилась неизвестным веществом

15:23 09.11.2024 (обновлено: 15:24 09.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Тверской области семья с тремя детьми отравилась неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, одного ребенка спасти не удалось.
По данным следствия, трагедия произошла в городе Вышнем Волочке. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с температурой и рвотой.
"В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице", - сказано в сообщении.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Как уточняет прокуратура Тверской области, дело открыто по статье о причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования контролирует надзорное ведомство.
22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.
Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиТверская областьОтравлениеПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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