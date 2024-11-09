https://crimea.ria.ru/20241109/semya-otravilas-neizvestnym-veschestvom----umer-dvukhletniy-rebenok-1141727871.html

Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок

Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенок

В Тверской области семья с тремя детьми отравилась неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, одного ребенка спасти не удалось. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T15:23

2024-11-09T15:23

2024-11-09T15:24

новости

тверская область

отравление

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Тверской области семья с тремя детьми отравилась неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, одного ребенка спасти не удалось.По данным следствия, трагедия произошла в городе Вышнем Волочке. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с температурой и рвотой.Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Как уточняет прокуратура Тверской области, дело открыто по статье о причинение смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования контролирует надзорное ведомство.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газомОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла

тверская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, тверская область, отравление, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)