https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-15-letnyaya-shkolnitsa-otravilas-medpreparatom-i-umerla-1132964833.html
В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи в результате отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T11:07
2023-11-22T11:07
2023-11-22T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи в результате отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следствием также установлено, что ранее с признаками отравления от препарата в больницу доставили юношей 17 и 18 лет, которые потом и передали школьницам таблетки. Медики оказали им своевременную помощь.Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному отделу в Керчи установить все обстоятельства трагедии, источник приобретения медицинского препарата и основания для его продажи, а также дать оценку обстановке в семьях несовершеннолетних.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти несовершеннолетней.По предварительным данным, семья умершей девочки на профилактических учетах не состояла.Прокуратуре Керчи поручили установить причины произошедшего, дать оценку действиям родителей в части надлежащего воспитания несовершеннолетней.Накануне стало известно, что три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Уточняется, что все погибшие – молодые люди: две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. По фактам гибели проводятся процессуальные проверки. Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области.
https://crimea.ria.ru/20230718/massovoe-otravlenie-12-detey-v-bolnitse-posle-kupaniya-v-chernom-more-1130149902.html
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В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
В Керчи 15-летняя школьница умерла от отравления медицинским препаратом – Следком
11:07 22.11.2023 (обновлено: 11:40 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи в результате отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что несовершеннолетняя, находясь в гостях у подруги, приняла таблетки, запрещенные к свободной продаже, которые им передали знакомые юноши. В бессознательном состоянии 19 ноября школьница была доставлена в больницу, где вчера скончалась", – говорится в сообщении ведомства.
Следствием также установлено, что ранее с признаками отравления от препарата в больницу доставили юношей 17 и 18 лет, которые потом и передали школьницам таблетки. Медики оказали им своевременную помощь.
Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному отделу в Керчи установить все обстоятельства трагедии, источник приобретения медицинского препарата и основания для его продажи, а также дать оценку обстановке в семьях несовершеннолетних.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти несовершеннолетней.
По предварительным данным, семья умершей девочки на профилактических учетах не состояла.
Прокуратуре Керчи поручили установить причины произошедшего, дать оценку действиям родителей в части надлежащего воспитания несовершеннолетней.
Накануне стало известно, что три человека погибли
в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Уточняется, что все погибшие – молодые люди: две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. По фактам гибели проводятся процессуальные проверки. Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области.