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Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба областного СК. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T11:09

2023-11-21T11:09

2023-11-21T11:12

астрахань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.Уточняется, что все погибшие – молодые люди. Две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения.Тело первой жертвы без признаков насильственной смерти было обнаружено 19 ноября в подъезде жилого дома по улице Чкалова в Трусовском районе города около 4 утра. В этот же день по месту жительства в Кировском районе Астрахани местная жительница обнаружила тело своей дочери также 2004 года рождения. Кроме того, в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.Кроме того, следственное управление СК России по Астраханской области инициировало передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования.Ранее в минздраве Астраханской области сообщили, что в городскую клиническую больницу с 17 до 20 ноября поступили девятнадцать человек с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. По данным на вечер понедельника, в стационаре оставалось 17 пациентов. Состояние шести из них оценивалось как тяжелое, еще 11 пациентов – средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.Позже стало известно о задержании в Ставропольском крае подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани, которые могут быть причастны к данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человекСидр стал причиной гибели десяти человек в Ульяновской и Самарской областяхМассовое отравление в Ставропольском крае: врачи фиксируют 37 пострадавших

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, наркотики, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество