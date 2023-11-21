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Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани
Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани
Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба областного СК. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T11:09
2023-11-21T11:09
2023-11-21T11:12
астрахань
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.Уточняется, что все погибшие – молодые люди. Две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения.Тело первой жертвы без признаков насильственной смерти было обнаружено 19 ноября в подъезде жилого дома по улице Чкалова в Трусовском районе города около 4 утра. В этот же день по месту жительства в Кировском районе Астрахани местная жительница обнаружила тело своей дочери также 2004 года рождения. Кроме того, в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.Кроме того, следственное управление СК России по Астраханской области инициировало передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования.Ранее в минздраве Астраханской области сообщили, что в городскую клиническую больницу с 17 до 20 ноября поступили девятнадцать человек с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. По данным на вечер понедельника, в стационаре оставалось 17 пациентов. Состояние шести из них оценивалось как тяжелое, еще 11 пациентов – средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.Позже стало известно о задержании в Ставропольском крае подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани, которые могут быть причастны к данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человекСидр стал причиной гибели десяти человек в Ульяновской и Самарской областяхМассовое отравление в Ставропольском крае: врачи фиксируют 37 пострадавших
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, наркотики, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество
Три человека погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани
Тела трех отравившихся неизвестным веществом молодых людей обнаружены в Астрахани
11:09 21.11.2023 (обновлено: 11:12 21.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
"Предварительная причина смерти троих астраханцев – отравление неизвестным веществом", – сообщили в ведомстве. По фактам гибели проводятся процессуальные проверки.
Уточняется, что все погибшие – молодые люди. Две девушки 2003 и 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения.
Тело первой жертвы без признаков насильственной смерти было обнаружено 19 ноября в подъезде жилого дома по улице Чкалова в Трусовском районе города около 4 утра. В этот же день по месту жительства в Кировском районе Астрахани местная жительница обнаружила тело своей дочери также 2004 года рождения. Кроме того, в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.
Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.
Кроме того, следственное управление СК России по Астраханской области инициировало передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования.
Ранее в минздраве Астраханской области сообщили, что в городскую клиническую больницу с 17 до 20 ноября поступили девятнадцать человек с отравлением наркотическими и психотропными препаратами
. По данным на вечер понедельника, в стационаре оставалось 17 пациентов. Состояние шести из них оценивалось как тяжелое, еще 11 пациентов – средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно о задержании в Ставропольском крае подозреваемых в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани
, которые могут быть причастны к данному инциденту.
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