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Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье
Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье
Подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T23:31
2023-11-20T23:33
ирина волк
астрахань
массовое отравление
наркотики
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.С 17 по 20 ноября в реанимационное отделение городской клинической больницы Астрахани было доставлено 20 человек с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Предварительно было установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России были установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств и возможно причастные к данному происшествию. Волк отметила, что в рамках расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Также проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", - резюмировала Ирина Волк.
https://crimea.ria.ru/20231120/19-chelovek-s-narkoticheskim-otravleniem-gospitalizirovany-v-astrakhani-1132923495.html
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ирина волк, астрахань, массовое отравление, наркотики, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье

Подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков в Астрахани задержаны в Ставропольском крае

23:31 20.11.2023 (обновлено: 23:33 20.11.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С 17 по 20 ноября в реанимационное отделение городской клинической больницы Астрахани было доставлено 20 человек с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Предварительно было установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики.
"По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - сообщила Волк.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России были установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств и возможно причастные к данному происшествию.
"Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", – продолжила представитель МВД России.
Волк отметила, что в рамках расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Также проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
"Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", - резюмировала Ирина Волк.
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Ирина ВолкАстраханьМассовое отравлениенаркотикиПроисшествияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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