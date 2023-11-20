https://crimea.ria.ru/20231120/podozrevaemye-v-sbyte-narkotikov-v-astrakhani-zaderzhany--1132925393.html

Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье

Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье

Подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T23:31

2023-11-20T23:31

2023-11-20T23:33

ирина волк

астрахань

массовое отравление

наркотики

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ в Астрахани задержаны в Ставропольском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.С 17 по 20 ноября в реанимационное отделение городской клинической больницы Астрахани было доставлено 20 человек с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Предварительно было установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России были установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств и возможно причастные к данному происшествию. Волк отметила, что в рамках расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Также проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота", - резюмировала Ирина Волк.

https://crimea.ria.ru/20231120/19-chelovek-s-narkoticheskim-otravleniem-gospitalizirovany-v-astrakhani-1132923495.html

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ирина волк, астрахань, массовое отравление, наркотики, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)