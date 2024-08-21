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В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
Следователи проверяют обстоятельства отравления угарным газом семьи с маленьким ребенком в Симферополе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T11:11
2024-08-21T11:11
2024-08-21T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Следователи проверяют обстоятельства отравления угарным газом семьи с маленьким ребенком в Симферополе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По поручению руководства главного следственного управления организована процессуальная проверка. Следователи установят обстоятельства произошедшего и оценят работу служб, ответственным за подключение и проверку газового оборудования и правильность его эксплуатации.Проверку также проводит прокуратура Крыма. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований жилищного законодательства, в том числе своевременное обследование дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.Читайте также на РИА Новости Крым:Две девушки сгорели в комнате страха в Махачкале – что известноОтравление детей хлором в Севастополе: Бастрыкин взял дело на контрольПять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, новости крыма, крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, отравление, происшествия, дети
В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом
В Крыму 4-летняя девочка и ее родители отравились угарным газом – СК проводит проверку