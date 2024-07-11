https://crimea.ria.ru/20240711/posle-podzemnogo-tolchka-v-polshe-spaseny-76-shakhterov-i-dvoe-propali-1138779551.html

После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали

После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали - РИА Новости Крым, 11.07.2024

После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали

В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T18:47

2024-07-11T18:47

2024-07-11T18:47

польша

землетрясение

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110085/33/1100853320_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_808a2726a61536797cc8843c20039bda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Большинство шахтеров, находившихся под землей, после сильного подземного толчка удалось поднять на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, землетрясение, происшествия, новости, в мире