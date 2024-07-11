Рейтинг@Mail.ru
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/posle-podzemnogo-tolchka-v-polshe-spaseny-76-shakhterov-i-dvoe-propali-1138779551.html
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали - РИА Новости Крым, 11.07.2024
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T18:47
2024-07-11T18:47
польша
землетрясение
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110085/33/1100853320_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_808a2726a61536797cc8843c20039bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Большинство шахтеров, находившихся под землей, после сильного подземного толчка удалось поднять на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110085/33/1100853320_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_25ea891714ee8b197ae83b875894ea05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, землетрясение, происшествия, новости, в мире
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали

После подземного толчка в шахте на юге Польши спасены 76 человек, двоих ищут - власти

18:47 11.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.
Большинство шахтеров, находившихся под землей, после сильного подземного толчка удалось поднять на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.
"Семьдесят шесть человек поднялись на поверхность, ведется операция по спасению еще двух", - сказал он.
По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.
По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.
На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.
 
ПольшаЗемлетрясениеПроисшествияНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
18:47После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
18:45В русле реки Салгир обнаружили залежи старых пластиковых столов и стульев
18:16ФСБ показала видео задержания замышлявшего атаку на храм террориста 2:15
17:39Стала известна причина крупного лесного пожара под Судаком
17:25Пожар в горах под Судаком локализован
17:22Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
16:51Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водители
16:44Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов
16:23Нетрезвый крымчанин сжег "мешающее" ему авто с помощью окурка
15:56Страна недорого - как американская частная компания выкупила Украину
15:41В Инкермане упал крест: полиция проводит проверку
15:28Забытая история города-героя: 83 года с начала обороны Киева от фашистов
15:11Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин
15:01Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
14:43Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
14:30Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
14:17Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
13:57Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
13:42Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
Лента новостейМолния