https://crimea.ria.ru/20240711/posle-podzemnogo-tolchka-v-polshe-spaseny-76-shakhterov-i-dvoe-propali-1138779551.html
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали - РИА Новости Крым, 11.07.2024
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T18:47
2024-07-11T18:47
2024-07-11T18:47
польша
землетрясение
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Большинство шахтеров, находившихся под землей, после сильного подземного толчка удалось поднять на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.
польша
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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польша, землетрясение, происшествия, новости, в мире
После подземного толчка в Польше спасены 76 шахтеров и двое пропали
После подземного толчка в шахте на юге Польши спасены 76 человек, двоих ищут - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.
Большинство шахтеров, находившихся под землей, после сильного подземного толчка удалось поднять на поверхность, спасатели ищут еще двоих, сообщил на брифинге глава Силезского воеводства Марек Вуйчик.
"Семьдесят шесть человек поднялись на поверхность, ведется операция по спасению еще двух", - сказал он.
По словам чиновника, после инцидента госпитализировано 17 шахтеров с ранениями разной степени тяжести. Их жизни вне опасности.
По имеющейся информации, местонахождение одного из остающихся под землей определено, но добраться туда пока не удается.
На месте продолжается спасательная операция. Шахтеров приходится поднимать с глубины около 1 километра. Из-за проблем с вентиляцией там установилась высокая температура, что осложняет работу спасателей. Также существует риск повторных толчков.