https://crimea.ria.ru/20241208/s-genom-iz-morskikh-vodorosley-v-krymu-vyrastili-unikalnyy-v-rf-vinograd-1142350898.html

С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград - РИА Новости Крым, 08.12.2024

С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

Крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии, и уже вырастили первый в России... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T07:01

2024-12-08T07:01

2024-12-08T07:01

виноделие в крыму

радио "спутник в крыму"

владимир лиховской

институт виноградарства и виноделия "магарач"

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии, и уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Лиховской.По его словам, генно-модифицированный виноград, выращенный институтом "Магарач" совместно с Никитским ботаническим садом, является первым в России.Методы используются разные, а цель одна – вывести новые наиболее адаптированные сорта винограда из исконно местных, автохтонных.Для этого в том числе ученые института "Магарач" перезакладывают свою коллекцию аборигенных сортов. Их 72, и лишь 10 хорошо изучены, сказал Лиховской."И мы приступили к перезакладке этой нашей коллекции. В селе Отрадном уже 8 гектаров перезаложили, а всего у нас там 27 Га. Думаю, в течение двух лет мы всю коллекцию перезаложим. Это не только крымские сорта, а все сорта Российской Федерации. У нас их около 250", – поделился Лиховской.Наука, в которую серьезно углубились специалисты на фоне новых погодных вызовов, предполагает скрещивание между собой двух контрастных групп: неустойчивых и устойчивых к холодам или засухе сортов. В полученных популяциях изучают, какие именно сеянцы унаследовали тот или иной требуемый признак. Затем выявляют ген, отвечавший за изменения.Это особенно важно теперь, когда Крым переживает все более чрезвычайные для региона капризы погоды. В этом году, например, условия были поистине экстремальными уже с вегетационного сезона, когда почки стали распускаться в начале апреля из-за раннего тепла, сказал Лиховской."Потом не было осадков, что спровоцировало ранние сроки созревания всех сортов винограда. Начали уборку – я такого за всю свою жизнь не помню – в конце июля. Это на две недели, а то и на месяц раньше в некоторых районах", – сказал ученый.При этом майские суховеи стали причиной низкой приживаемости прививок саженцев."К нам обращались хозяйства, чтобы мы давали агротехническую оценку, почему такое у них произошло – низкий выход саженцев. По всему Крыму очень экстремальные условия были", – сказал Лиховской.Каким будет вино, пока тоже сказать сложно, добавил он."У нас до сих пор еще бродят виноматериалы – такого никогда не было. Это может быть связано с тем, что жара погубила дрожжи, которые были на винограде и сейчас нет питания для них. Но мы их кормим, используя чистую культуру дрожжей. И изучаем: почему в этом году такая ситуация сложилась, что до сих пор бродит вино", - говорит ученый.Что было хорошо в этом году, так это снижение заболеваемости грибными болезнями, отметил Лиховской."Не было среды для них, влаги, и все виноградники были чистыми", – заключил эксперт.Ранее Лиховской рассказал о выведении нового сорта винограда Кефесия Магарача, устойчивого к морозам до -25 градусов. Также РИА Новости Крым рассказывали, как в Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик Константиновский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму формируется тренд на новые сорта вин "Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России Мы за комбайном не гонимся: как убирают виноград в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, владимир лиховской, институт виноградарства и виноделия "магарач", стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, крым, новости крыма