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США переносят из Украины в Африку опасные биологические эксперименты - МО

США переносят из Украины в Африку опасные биологические эксперименты - МО - РИА Новости Крым, 24.12.2024

США переносят из Украины в Африку опасные биологические эксперименты - МО

США продолжают создавать глобальную угрозу эпидемий и пандемий, испытывая свою систему управления биологическими рисками на разных континентах. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T11:57

2024-12-24T11:57

2024-12-24T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. США продолжают создавать глобальную угрозу эпидемий и пандемий, испытывая свою систему управления биологическими рисками на разных континентах. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.По его словам, в настоящее время испытания системы, апробированной на Украине и в Грузии, переносятся в Африку."На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией по управлению биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на африканском континенте", - сказал Ртищев.По его данным, США пытаются получить патогены в эндемичных районах и природных очагах и далее - контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидемической обстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов.Также он высказывал озабоченность в связи с регулярными вспышками сибирской язвы, туляремии, ящура и чумы в различных регионах."В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов", - заявил генерал.Он подчеркнул особенную обеспокоенность США совместной работой России и Китая с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов. А также подчеркнул, что Москва предостерегает африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере. Подобное взаимодействие оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью, предупреждают в российском оборонном ведомстве.В биолабораториях на Украине при помощи американских специалистов разрабатывали оружие против русских, заявлял ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО).Утром 17 декабря генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погиб при выходе из своего дома из-за детонации взрывного устройства. Подозреваемый в совершении теракта был задержан. Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. 19 декабря следствие предъявило ему обвинение по террористической статье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на УкраинеФонд сына Байдена финансировал биолаборатории на Украине – МионобороныСША планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего

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сша, биологическое оружие, министерство обороны рф, африка, новости, в мире, безопасность