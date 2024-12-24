https://crimea.ria.ru/20241224/avariya-v-rostove-na-donu-ostavila-bez-tepla-80-tysyach-chelovek-1142875127.html

Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек

Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек

Более 80 тысяч человек остаются без отопления в Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосетях районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 24.12.2024

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россия

ростов-на-дону

новости

алексей логвиненко

отопление

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч человек остаются без отопления в Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосетях районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Сейчас коммунальщики ведут ремонтные работы, уточнил Логвиненко. По его информации, устранить аварийную ситуацию рассчитывают к вечеру. Во вторник утром три тысячи абонентов в Керчи остались без газа из-за аварии на сетях. В связи с повреждением газопровода прокуратура Республики Крым организовала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируютИспытания, вызовы и преодоление проблем отопительного сезона в КрымуСитуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа

россия

ростов-на-дону

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростов-на-дону, новости, алексей логвиненко, отопление, жкх