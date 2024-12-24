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Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек
Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек
Более 80 тысяч человек остаются без отопления в Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосетях районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T12:11
2024-12-24T12:11
россия
ростов-на-дону
новости
алексей логвиненко
отопление
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч человек остаются без отопления в Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосетях районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Сейчас коммунальщики ведут ремонтные работы, уточнил Логвиненко. По его информации, устранить аварийную ситуацию рассчитывают к вечеру. Во вторник утром три тысячи абонентов в Керчи остались без газа из-за аварии на сетях. В связи с повреждением газопровода прокуратура Республики Крым организовала проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируютИспытания, вызовы и преодоление проблем отопительного сезона в КрымуСитуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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россия, ростов-на-дону, новости, алексей логвиненко, отопление, жкх
Авария в Ростове-на-Дону оставила без тепла 80 тысяч человек

В Ростове-на-Дону 80 тысяч человек остаются без отопления из-за аварии на котельной

12:11 24.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч человек остаются без отопления в Ростове-на-Дону из-за порыва на теплосетях районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"В зоне отключения отопления, в связи с порывом на котельной по проспекту Королева, оказались около 80 тысяч жителей, 447 многоквартирных домов, 27 соцобъектов. Они расположены в границах проспектов Королева, Ленина и Космонавтов, улиц Добровольского и Волкова", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Сейчас коммунальщики ведут ремонтные работы, уточнил Логвиненко. По его информации, устранить аварийную ситуацию рассчитывают к вечеру.
Во вторник утром три тысячи абонентов в Керчи остались без газа из-за аварии на сетях. В связи с повреждением газопровода прокуратура Республики Крым организовала проверку.
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Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют
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РоссияРостов-на-ДонуНовостиАлексей ЛогвиненкоОтоплениеЖКХ
 
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