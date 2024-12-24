https://crimea.ria.ru/20241224/kogda-nachnutsya-peregovory-po-ukraine--prognoz-matvienko-1142880291.html

Когда начнутся переговоры по Украине – прогноз Матвиенко

Когда начнутся переговоры по Украине – прогноз Матвиенко - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Когда начнутся переговоры по Украине – прогноз Матвиенко

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся в следующем году, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T14:36

2024-12-24T14:36

2024-12-24T15:00

валентина матвиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся в следующем году, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В то же время, по мнению Матвиенко, переговорный процесс будет "очень непростым".Она добавила, что в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия.Председатель Совфеда подчеркнула, что наша страна "ни на йоту" не отступит от своих базовых условий, которые были заложены в проекте стамбульских договоренностей.Матвиенко также заверила, что РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

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валентина матвиенко, переговоры, украина, россия, новости, политика, совет федерации