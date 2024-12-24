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В храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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В храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца
В храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 24.12.2024
В храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца
В храм Всех Святых в земле Крымской просиявших, расположенный на территории Мемориала "Концлагерь "Красный" под Симферополем, передали частицу мощей Святого... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T12:50
2024-12-24T12:51
крым
концлагерь "красный"
владимир константинов
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В храм Всех Святых в земле Крымской просиявших, расположенный на территории Мемориала "Концлагерь "Красный" под Симферополем, передали частицу мощей Святого Великомученника Георгия Победоносца. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".Георгий Победоносец жил в Риме в III веке. Он происходил из знатного каппадокийского рода. Юношей он поступил на военную службу. Во время гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, Георгий сложил с себя военный чин и стал исповедником христианства. Георгий творил многочисленные чудеса и обращал в христианство закоренелых язычников, за что был подвергнут изощренным пыткам и был обезглавлен в Никомедии около 303 года.Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности назвали Победоносцем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм в крови российского многонационального народа – АксеновКрымчане просят мира перед чудотворной иконой с ДонбассаСто выездов "за ленточку": фронтовые чудеса крымского священника
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крым, концлагерь "красный", владимир константинов, православие, религия, общество, симферополь, новости крыма
В храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца

В храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца

12:50 24.12.2024 (обновлено: 12:51 24.12.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
В храм у мемориала Концлагерь Красный в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В храм Всех Святых в земле Крымской просиявших, расположенный на территории Мемориала "Концлагерь "Красный" под Симферополем, передали частицу мощей Святого Великомученника Георгия Победоносца. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
В храм у мемориала Концлагерь Красный в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
© Telegram-канал Владимира Константинова
В храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца

"Передача частицы мощей Великомученика и для нашего храма, и для всего мемориала – большое событие. Уверен, что святой Георгий Победоносец поможет нам изгнать зло и с территории бывшей Украины, одержать полную победу над врагом", - написал он в своем Telegram-канале.

Мемориальный комплекс памяти жертв нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный", был открыт в 2015 году. В этом концлагере фашистами и их пособниками были зверски убиты и замучены свыше 20 тысяч советских граждан.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
В храм у мемориала Концлагерь Красный в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
© Telegram-канал Владимира Константинова
В храм у мемориала "Концлагерь Красный" в Крыму передана частица мощей Георгия Победоносца
На сегодняшний день мемориальный комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь и Сквер памяти. Вход в мемориал представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, образующим контур горящей свечи – символ "неугасимой лампады".
Георгий Победоносец жил в Риме в III веке. Он происходил из знатного каппадокийского рода. Юношей он поступил на военную службу. Во время гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, Георгий сложил с себя военный чин и стал исповедником христианства. Георгий творил многочисленные чудеса и обращал в христианство закоренелых язычников, за что был подвергнут изощренным пыткам и был обезглавлен в Никомедии около 303 года.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности назвали Победоносцем.
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