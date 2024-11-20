https://crimea.ria.ru/20241120/krymchane-prosyat-mira-pered-chudotvornoy-ikonoy-s-donbassa-1142006458.html

Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса

Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса

В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:17

2024-11-20T17:53

севастополь

тихон шевкунов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и духовенство Крымской митрополии.Чудотворная икона летом 2014 года была привезена в Донецк по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в столице ДНР.Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ. Икону регулярно привозят на передовую, она считается фронтовой, покровительницей и охранительницей Донбасса. Ее оклад обрамлен боевыми наградами за реальные подвиги на фронте. Также на окладе – шеврон бойцов подразделения спецназначения "Альфа", так как впервые в Донецке образ появился при содействии именно этого подразделения.С 19 по 26 ноября святыня будет находиться в верхнем храме. Поклониться ей могут все желающие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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