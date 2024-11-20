Рейтинг@Mail.ru
Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/krymchane-prosyat-mira-pered-chudotvornoy-ikonoy-s-donbassa-1142006458.html
Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса
Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса
В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T17:17
2024-11-20T17:53
севастополь
тихон шевкунов
рпц (русская православная церковь)
православие
религия
общество
новый херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
херсонес
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142006204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7dd24c2fc8b7590157023431aced874.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и духовенство Крымской митрополии.Чудотворная икона летом 2014 года была привезена в Донецк по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в столице ДНР.Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ. Икону регулярно привозят на передовую, она считается фронтовой, покровительницей и охранительницей Донбасса. Ее оклад обрамлен боевыми наградами за реальные подвиги на фронте. Также на окладе – шеврон бойцов подразделения спецназначения "Альфа", так как впервые в Донецке образ появился при содействии именно этого подразделения.С 19 по 26 ноября святыня будет находиться в верхнем храме. Поклониться ей могут все желающие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
севастополь
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142006204_261:0:1701:1080_1920x0_80_0_0_7799705ea65dd944c9ce89bb3be4c122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), православие, религия, общество, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, новости крыма, видео, крымская митрополия
Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса

Мироточивую икону с Донбасса привезли во Владимирский собор в Севастополе

17:17 20.11.2024 (обновлено: 17:53 20.11.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и духовенство Крымской митрополии.
Чудотворная икона летом 2014 года была привезена в Донецк по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в столице ДНР.
"Миро всегда означало особую милость по отношению к христианам, ко всему православному народу. Такие случаи мироточения очень редки. У меня на глазах это второй случай. Лет 25 назад на одном из греческих островов, когда несли крестным ходом мироточивую икону, прямо по нашим рукам стекало благоуханное святое миро. Второй раз вот сейчас", - перед началом молебна отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ. Икону регулярно привозят на передовую, она считается фронтовой, покровительницей и охранительницей Донбасса.
Ее оклад обрамлен боевыми наградами за реальные подвиги на фронте. Также на окладе – шеврон бойцов подразделения спецназначения "Альфа", так как впервые в Донецке образ появился при содействии именно этого подразделения.
"Я бесконечно рад, что эту икону принесли сюда из Донецка на место крещения святого равноапостольного князя Владимира. Будем молиться, чтобы Господь своим промыслом привел то разделение, которое совершилось, к единству, вражду - к миру. Мы ждем Божьей Победы. Только такая победа ляжет миром, покоем и радостью на сердце православного человека. Мы не знаем, как это случится, но это случится", - уверен митрополит.
С 19 по 26 ноября святыня будет находиться в верхнем храме. Поклониться ей могут все желающие.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
1 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
2 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
3 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
4 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
5 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен
6 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
1 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
2 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
3 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
4 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
5 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
6 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Специальный гуманитарный конвой из Крыма
14 октября 2022, 20:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
 
СевастопольТихон ШевкуновРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеРелигияОбществоНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ХерсонесНовости КрымаВидеоКрымская митрополия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:51В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов
17:39Непогода остановила катера в Севастополе
17:17Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса
16:55Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации
16:36Пожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК
16:21Несколько часов нес командира: в Феодосии открыли памятную доску герою
16:13США разрешили удары Storm Shadow вглубь России
16:07Ситуация на Крымском мосту после возобновления движения
15:49Крымский мост открыт
15:47Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО
15:46В Севастополе открыли рейд
15:37В Севастополе остановили морской транспорт
15:34Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
15:22Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
15:04Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области
14:44Крымский мост закрыт
14:37В Крыму горит крыша строящегося детсада
14:35"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
14:28Бухту Севастополя закроют защитными бонами
14:05Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
Лента новостейМолния