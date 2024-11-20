Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса
Мироточивую икону с Донбасса привезли во Владимирский собор в Севастополе
17:17 20.11.2024 (обновлено: 17:53 20.11.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском соборе в Херсонесе перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен. Его провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и духовенство Крымской митрополии.
Чудотворная икона летом 2014 года была привезена в Донецк по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в столице ДНР.
"Миро всегда означало особую милость по отношению к христианам, ко всему православному народу. Такие случаи мироточения очень редки. У меня на глазах это второй случай. Лет 25 назад на одном из греческих островов, когда несли крестным ходом мироточивую икону, прямо по нашим рукам стекало благоуханное святое миро. Второй раз вот сейчас", - перед началом молебна отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ. Икону регулярно привозят на передовую, она считается фронтовой, покровительницей и охранительницей Донбасса.
Ее оклад обрамлен боевыми наградами за реальные подвиги на фронте. Также на окладе – шеврон бойцов подразделения спецназначения "Альфа", так как впервые в Донецке образ появился при содействии именно этого подразделения.
"Я бесконечно рад, что эту икону принесли сюда из Донецка на место крещения святого равноапостольного князя Владимира. Будем молиться, чтобы Господь своим промыслом привел то разделение, которое совершилось, к единству, вражду - к миру. Мы ждем Божьей Победы. Только такая победа ляжет миром, покоем и радостью на сердце православного человека. Мы не знаем, как это случится, но это случится", - уверен митрополит.
С 19 по 26 ноября святыня будет находиться в верхнем храме. Поклониться ей могут все желающие.
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
1 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
2 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
3 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
4 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
5 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
6 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
1 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
2 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
3 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
4 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
5 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
6 из 6
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
© РИА Новости Крым
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