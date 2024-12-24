Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы
Счетные палаты РФ и Крыма проверят всю деятельность по обращению с ТКО на полуострове
14:43 24.12.2024 (обновлено: 14:59 24.12.2024)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭкотехнопарк в Саках
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Инспекторы Счетных палат России и Крыма в 2025 году проведут большую совместную проверку всей деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на полуострове для определения ситуации с экологией и рисков, в том числе с учетом строительства экотехнопарков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты РК Сергей Додонов, отметив, что запланированы и самостоятельные проверки республиканских аудиторов, в частности в здравоохранении.
Знаковые проверки в Крыму в 2025 году
"Мы в следующем году выйдем на большую совместную проверку со Счетной палатой Российской Федерации именно по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это будет полугодовая проверка по разным направлениям, которая должна в том числе дать ответы на то, какой уровень экологической чистоты у нас, сколько перерабатываем, направляем на захоронение", – рассказал Додонов.
Он добавил, что "для Крыма это колоссально важно" с учетом активного развития республики и числа прибывающих на полуостров гостей.
"Очень много завозится и различной тары, и упаковки, да и самих отходов много пищевых, которые требуют захоронения и утилизации", – отметил Додонов.
Потому внимание будет уделено и строящимся экотехнопаркам в Крыму, добавил он.
"Мы понимаем, что у нас должно быть введено три полигона. Перенесены сроки их завершения с текущего года на июль и декабрь 2025-го. Плюс есть Белогорский полигон, где будет захоронение того, что не перерабатывается на этих экотехнопарках. Поэтому вопрос, конечно, комплексный", – сказал Додонов.
Он подчеркнул, что, хотя Счетная палата РФ и Счетная палата Республики Крым работают в постоянной координации и по единой методологии, это все же отдельные юридические лица, которые самостоятельно планируют и осуществляющие деятельность. И на 2025 году у республиканского контрольно-счетного органа намечены и другие – самостоятельные проверки, в том числе так называемые инициативные.
То есть такие, которые СП РК инициирует сама, а не по поручению главы республики, предложению Госсовета или надзорных органов, пояснил Додонов. Одно из них касается области здравоохранения.
"В начале года мы пойдем на инициативную проверку реализации национального проекта "Онкология". Также Счетной палате рекомендовано провести проверку по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть различные аспекты особо значимых сфер здравоохранения будут на нашем контроле. Плюс могут быть внеплановые мероприятия", – уточнил Додонов.
Что изменится в работе Счетной палаты Крыма
По словам Додонова, активно развиваться с 2025 года будет аналитика больших данных, добавятся социологические опросы, для чего к работе в СП РК впервые привлекут соответствующих экспертов.
"В этой каденции будем привлекать экспертов и формировать пул. Это не только сотрудники научных учреждений, но и практики, потому что вопросы очень разные", – сказал Додонов.
Кроме того, в структуре Счетной палаты Республики Крым в 2025 году намерены создать отдел мониторинга и оценки рисков, добавил он.
"Первое – это для того, чтобы мы выходили для оценки на объекты и госпрограммы, предварительно точно понимая существенность того, что будем проверять. Вводятся новые национальные проекты и появятся новые региональные проекты, по которым тоже будут разрабатываться целевые показатели, и мы должны понимать саму философию каждого проекта, чтобы потом в нем участвовать", – пояснил Додонов.
Второй аспект работы новой структуры будет связан в том числе с проверками учреждений, руководство которыми, по словам Додонова, вызывает вопросы и опасения.
"Например, как только происходит частая смена руководств, значит, здесь есть определенные риски: в реализации госпрограмм, мероприятий. Глава республики об этом говорит и дает нам поручения, чтобы мы обратили внимание на то или иное учреждение, которое следует проверить", – уточнил Додонов.
Кого проверяют сейчас и какие нарушения обнаруживают
По словам Додонова, сейчас Счетная палата РК проверяет реализацию в Крыму национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
"У нас 19 разных дорог, по которым проводим аналитику. Сравниваем показатели, которые были предусмотрены, и обсуждаем с заказчиком и подрядчиком, какие есть недостатки, чтобы устранить. Недостатки все равно выявляются. Поэтому проверки проводятся в пределах гарантийного срока, потому что потом нет смысла ничего предъявлять", – рассказал Додонов.
Также продолжается проверка подведомственной Минэкономразвития Крыма микрокредитной организации "Фонд поддержки предпринимательства" и АО "Крымский гарантийный фонд".
"Мероприятие связанно с использованием средств для малого и среднего бизнеса, то есть кредитования. За три года они выдали 2700 договоров. И выдано почти 5 миллиардов рублей в качестве кредитов. Мы выборочно проверяли договоры в разных сферах и сделали репрезентативный анализ. На основании выборки мы уже можем сделать рекомендации", – уточнил Додонов.
За 2024 год Счетная палата Крыма проверила Феодосийское водохранилище, сделав вывод, что "сегодня там все готово на случай подачи воды – водозабор будет функционировать и наполняться с Северо-Крымского канала". Также прошел аудит строительства очистных сооружений в Красноперекопске, где "были выявлены мелкие замечания". Проведен анализ работ на набережной им. Терешковой в Евпатории, где проверено обоснование увеличения стоимости мероприятий, а "весь сыр бор возник из-за того, что своевременно не были соблюдены процедуры пересчета", добавил Додонов.
По его словам, чаще всего при проверках инспекторы СП РК сталкиваются именно с административными правонарушениями.
"И мы должностных лиц привлекаем к административной ответственности за нарушение, как правило, бюджетного учета. То есть это нарушения определенных процедур в ведении документации по использованию бюджетных средств", – пояснил он.
Сергей Додонов был назначен на должность председателя Счетной палаты Крыма 6 ноября текущего года, его кандидатуру единогласно поддержали в парламенте. Согласно законодательству республики, на пост он избран Госсоветом сроком на 5 лет.
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