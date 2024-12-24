https://crimea.ria.ru/20241224/schetnaya-palata-kryma-anonsirovala-proverki-v-2025-godu-i-izmenenie-raboty-1142880063.html

Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы

Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы

Инспекторы Счетных палат России и Крыма в 2025 году проведут большую совместную проверку всей деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T14:43

2024-12-24T14:43

2024-12-24T14:59

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сергей додонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Инспекторы Счетных палат России и Крыма в 2025 году проведут большую совместную проверку всей деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на полуострове для определения ситуации с экологией и рисков, в том числе с учетом строительства экотехнопарков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Счетной палаты РК Сергей Додонов, отметив, что запланированы и самостоятельные проверки республиканских аудиторов, в частности в здравоохранении.Знаковые проверки в Крыму в 2025 году"Мы в следующем году выйдем на большую совместную проверку со Счетной палатой Российской Федерации именно по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это будет полугодовая проверка по разным направлениям, которая должна в том числе дать ответы на то, какой уровень экологической чистоты у нас, сколько перерабатываем, направляем на захоронение", – рассказал Додонов.Он добавил, что "для Крыма это колоссально важно" с учетом активного развития республики и числа прибывающих на полуостров гостей."Очень много завозится и различной тары, и упаковки, да и самих отходов много пищевых, которые требуют захоронения и утилизации", – отметил Додонов.Потому внимание будет уделено и строящимся экотехнопаркам в Крыму, добавил он.Он подчеркнул, что, хотя Счетная палата РФ и Счетная палата Республики Крым работают в постоянной координации и по единой методологии, это все же отдельные юридические лица, которые самостоятельно планируют и осуществляющие деятельность. И на 2025 году у республиканского контрольно-счетного органа намечены и другие – самостоятельные проверки, в том числе так называемые инициативные.То есть такие, которые СП РК инициирует сама, а не по поручению главы республики, предложению Госсовета или надзорных органов, пояснил Додонов. Одно из них касается области здравоохранения.Что изменится в работе Счетной палаты КрымаПо словам Додонова, активно развиваться с 2025 года будет аналитика больших данных, добавятся социологические опросы, для чего к работе в СП РК впервые привлекут соответствующих экспертов."В этой каденции будем привлекать экспертов и формировать пул. Это не только сотрудники научных учреждений, но и практики, потому что вопросы очень разные", – сказал Додонов.Кроме того, в структуре Счетной палаты Республики Крым в 2025 году намерены создать отдел мониторинга и оценки рисков, добавил он.Второй аспект работы новой структуры будет связан в том числе с проверками учреждений, руководство которыми, по словам Додонова, вызывает вопросы и опасения."Например, как только происходит частая смена руководств, значит, здесь есть определенные риски: в реализации госпрограмм, мероприятий. Глава республики об этом говорит и дает нам поручения, чтобы мы обратили внимание на то или иное учреждение, которое следует проверить", – уточнил Додонов.Кого проверяют сейчас и какие нарушения обнаруживаютПо словам Додонова, сейчас Счетная палата РК проверяет реализацию в Крыму национального проекта "Безопасные и качественные дороги"."У нас 19 разных дорог, по которым проводим аналитику. Сравниваем показатели, которые были предусмотрены, и обсуждаем с заказчиком и подрядчиком, какие есть недостатки, чтобы устранить. Недостатки все равно выявляются. Поэтому проверки проводятся в пределах гарантийного срока, потому что потом нет смысла ничего предъявлять", – рассказал Додонов.Также продолжается проверка подведомственной Минэкономразвития Крыма микрокредитной организации "Фонд поддержки предпринимательства" и АО "Крымский гарантийный фонд".За 2024 год Счетная палата Крыма проверила Феодосийское водохранилище, сделав вывод, что "сегодня там все готово на случай подачи воды – водозабор будет функционировать и наполняться с Северо-Крымского канала". Также прошел аудит строительства очистных сооружений в Красноперекопске, где "были выявлены мелкие замечания". Проведен анализ работ на набережной им. Терешковой в Евпатории, где проверено обоснование увеличения стоимости мероприятий, а "весь сыр бор возник из-за того, что своевременно не были соблюдены процедуры пересчета", добавил Додонов.По его словам, чаще всего при проверках инспекторы СП РК сталкиваются именно с административными правонарушениями."И мы должностных лиц привлекаем к административной ответственности за нарушение, как правило, бюджетного учета. То есть это нарушения определенных процедур в ведении документации по использованию бюджетных средств", – пояснил он.Сергей Додонов был назначен на должность председателя Счетной палаты Крыма 6 ноября текущего года, его кандидатуру единогласно поддержали в парламенте. Согласно законодательству республики, на пост он избран Госсоветом сроком на 5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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