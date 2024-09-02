Рейтинг@Mail.ru
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240902/silnye-livni-i-shkvaly-idut-na-kuban-1140053747.html
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T10:12
2024-09-02T10:12
кубань
краснодарский край
новости
погода
штормовое предупреждение
мчс краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121355580_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5b7133c070c2f005bf28683a80414c22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Неделей ранее Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет предупреждал об ухудшении погоды в Краснодарском крае. Прогнозировали сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Затем штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений продлили до субботы.Штормовое предупреждение также было объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма.В понедельник в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и шквалы накроют КрымОсень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделюНа село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121355580_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9b083ac5d43955dbec98162432361f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение, мчс краснодарского края
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань

Ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ожидаются на Кубани

10:12 02.09.2024
 
© РИА Новости КрымПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Во второй половине дня и до конца суток 2 сентября, а также в течение суток 3 и 4 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - говорится в сообщении.
Неделей ранее Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет предупреждал об ухудшении погоды в Краснодарском крае. Прогнозировали сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Затем штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений продлили до субботы.
Штормовое предупреждение также было объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма.
В понедельник в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Град и шквалы накроют Крым
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
 
КубаньКраснодарский крайНовостиПогодаШтормовое предупреждениеМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27Киев не заинтересован в прекращении боевых действий - Путин
11:14Мирный житель ранен в ходе атаки беспилотников на Шебекино
11:04Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов
10:57Путин: армия РФ освобождает территории Донбасса квадратными километрами
10:51Путин: ВС РФ делают все для восстановления нормальной жизни в приграничье
10:40Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе
10:22На месте крушения вертолета Ми-8Т найдены тела 20 человек
10:12Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
09:53Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний
09:43Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции
09:17Шольц втянул Германию в войну на Украине – Володин
09:02На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов
08:46ВКС России усилили новой партией бомбардировщиков Су-34
08:31Атака на Белгородский район: ранена женщина
08:22Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года
08:13На Крымском мосту очередь выросла вдвое
07:59Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове
07:48В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение
07:22Над Черным морем сбили беспилотник
06:56Где не будет света в Севастополе в понедельник
Лента новостейМолния