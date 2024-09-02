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Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T10:12
2024-09-02T10:12
2024-09-02T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Неделей ранее Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет предупреждал об ухудшении погоды в Краснодарском крае. Прогнозировали сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Затем штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений продлили до субботы.Штормовое предупреждение также было объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма.В понедельник в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и шквалы накроют КрымОсень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделюНа село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
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кубань, краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение, мчс краснодарского края
Сильные ливни и шквалы идут на Кубань
Ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ожидаются на Кубани