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Сильные ливни и шквалы идут на Кубань

Сильные ливни и шквалы идут на Кубань - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Сильные ливни и шквалы идут на Кубань

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T10:12

2024-09-02T10:12

2024-09-02T10:12

кубань

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штормовое предупреждение

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на Кубани до 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Неделей ранее Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет предупреждал об ухудшении погоды в Краснодарском крае. Прогнозировали сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Затем штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений продлили до субботы.Штормовое предупреждение также было объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма.В понедельник в Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и шквалы накроют КрымОсень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделюНа село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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