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Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове
Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T00:01
2024-09-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240901/osen-vstupaet-v-svoi-prava-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1140040926.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове

В Крыму в понедельник кратковременные грозовые дожди и до +30 градусов

00:01 02.09.2024
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +27…+30, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +28...+30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вчера, 18:43
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
22:03Главное за день: 1 сентября
21:31Что значит для конфликта на Украине передача США Польше истребителей F-35
21:04Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе
20:47Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
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19:31Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
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