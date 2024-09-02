https://crimea.ria.ru/20240902/gde-v-krymu-proydut-grozy-v-ponedelnik-pogoda-na-poluostrove-1139717570.html

Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове

Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Где в Крыму пройдут грозы в понедельник: погода на полуострове

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T00:01

2024-09-02T00:01

2024-09-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240901/osen-vstupaet-v-svoi-prava-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1140040926.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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