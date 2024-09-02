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Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T18:50
2024-09-02T18:50
2024-09-02T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь.В района Железнодорожного вокзала вся проезжая часть и тротуары покрыты водой. Сообщают об упавших деревьях.Ранее в ГУ МЧС России по РК предупреждали о резком ухудшении погодных условий. Было объявлено штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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штормовое предупреждение, симферополь, крым, погода, погода в крыму, крымская погода
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь
18:50 02.09.2024 (обновлено: 19:42 02.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь.
"По улице Севастопольской течет поток, автомобили прячутся от града и ливня под навесами и деревьями - кто что найдет", - сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
В района Железнодорожного вокзала вся проезжая часть и тротуары покрыты водой. Сообщают об упавших деревьях.
Ранее в ГУ МЧС России по РК предупреждали о резком ухудшении погодных условий. Было объявлено штормовое предупреждение
.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.