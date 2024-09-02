Рейтинг@Mail.ru
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240902/moschnyy-shtorm-s-gradom-nakryl-simferopol-1140071209.html
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T18:50
2024-09-02T19:42
штормовое предупреждение
симферополь
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140071791_0:61:444:311_1920x0_80_0_0_987240b2a87a1af0efbd4d1e3cc63dc8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь.В района Железнодорожного вокзала вся проезжая часть и тротуары покрыты водой. Сообщают об упавших деревьях.Ранее в ГУ МЧС России по РК предупреждали о резком ухудшении погодных условий. Было объявлено штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140071791_0:19:444:352_1920x0_80_0_0_9d7b86fc26d4f2c165f736ecc2511334.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, симферополь, крым, погода, погода в крыму, крымская погода
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО

Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь

18:50 02.09.2024 (обновлено: 19:42 02.09.2024)
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе 2 сентября 2024 года
Ливень в Симферополе 2 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь.
"По улице Севастопольской течет поток, автомобили прячутся от града и ливня под навесами и деревьями - кто что найдет", - сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
В района Железнодорожного вокзала вся проезжая часть и тротуары покрыты водой. Сообщают об упавших деревьях.
© РИА Новости КрымУпавшее дерево в Симферополе во время грозы 2 сентября 2024 года
Упавшее дерево в Симферополе во время грозы 2 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
Упавшее дерево в Симферополе во время грозы 2 сентября 2024 года
Ранее в ГУ МЧС России по РК предупреждали о резком ухудшении погодных условий. Было объявлено штормовое предупреждение.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
Гроза в Симферополе
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
 
Штормовое предупреждениеСимферопольКрымПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01ВСУ расстреляли школу в Горловке
19:54Часть Симферополя и прилегающие села обесточены - когда будет свет
19:45Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
19:18В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
18:50Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
18:31COVID-19 в Крыму и Севастополе – Роспотребнадзор рассказал о ситуации
18:02Рекордный солнечный цикл: Землю ждут мощные магнитные бури в сентябре
17:44Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
17:32Два человека погибли в ДТП с иномаркой и "КамАЗом" на Кубани
17:21Выплаты при гибели командированных в новые регионы распространили на ИП
17:05Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня
16:33В Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихся
16:21СК проверит нарушение прав двух крымчанок на медпомощь
16:11На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
16:02Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ
15:57Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию
15:39В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
15:15Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
15:01Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша
14:38В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб
Лента новостейМолния