https://crimea.ria.ru/20240902/moschnyy-shtorm-s-gradom-nakryl-simferopol-1140071209.html

Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО

Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО

Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T18:50

2024-09-02T18:50

2024-09-02T19:42

штормовое предупреждение

симферополь

крым

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Мощный шторм с градом и сильными порывами ветра накрыл Симферополь.В района Железнодорожного вокзала вся проезжая часть и тротуары покрыты водой. Сообщают об упавших деревьях.Ранее в ГУ МЧС России по РК предупреждали о резком ухудшении погодных условий. Было объявлено штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.

симферополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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