Рейтинг@Mail.ru
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/boris-dzhonson-prizval-unichtozhit-krymskiy-most-1140104668.html
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу"... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T10:01
2024-09-04T10:26
крым
борис джонсон
новости
политика
марина захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111389/95/1113899577_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_4955e9089457f2f2ece49a9153006179.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSПравами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111389/95/1113899577_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_01280ac210fafe9eee1c95952eec27ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, борис джонсон, новости, политика, марина захарова
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост

Экс-премьер Британии Джонсон призвал разрешить Киеву снести Крымский мост ракетами ATACMS

10:01 04.09.2024 (обновлено: 10:26 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.
"Мы должны помочь им снести Керченский (Крымский – ред.) мост, дать им средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - заявил бывший глава британского правительства.
Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.

"Нам следует передать им ракеты ATACMS и дать им (киевскому режиму – ред.) право на использование этого оружия, убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы им говорим, что они не могут атаковать российские силы внутри России", - заявил он.

Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
 
КрымБорис ДжонсонНовостиПолитикаМарина Захарова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
13:43Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
13:25Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
13:22В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
13:14Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
13:01Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
12:52Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:43Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
12:3511 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
12:28В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
12:24В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
12:17Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
12:07Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
12:02Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
11:46В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
11:31Две западные установки РСЗО уничтожены ударом ракеты на Сумщине - видео
11:17Два района Крыма остались без света из-за аварии
11:08Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
11:00Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
10:47Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму
Лента новостейМолния