https://crimea.ria.ru/20240904/boris-dzhonson-prizval-unichtozhit-krymskiy-most-1140104668.html
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу"... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T10:01
2024-09-04T10:01
2024-09-04T10:26
крым
борис джонсон
новости
политика
марина захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111389/95/1113899577_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_4955e9089457f2f2ece49a9153006179.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSПравами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111389/95/1113899577_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_01280ac210fafe9eee1c95952eec27ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, борис джонсон, новости, политика, марина захарова
Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост
Экс-премьер Британии Джонсон призвал разрешить Киеву снести Крымский мост ракетами ATACMS
10:01 04.09.2024 (обновлено: 10:26 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.
"Мы должны помочь им снести Керченский (Крымский – ред.) мост, дать им средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - заявил бывший глава британского правительства.
Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.
"Нам следует передать им ракеты ATACMS и дать им (киевскому режиму – ред.) право на использование этого оружия, убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы им говорим, что они не могут атаковать российские силы внутри России", - заявил он.
Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее
подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.
Читайте также на РИА Новости Крым: