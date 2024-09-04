https://crimea.ria.ru/20240904/boris-dzhonson-prizval-unichtozhit-krymskiy-most-1140104668.html

Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост

Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу"... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу". Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSПравами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, борис джонсон, новости, политика, марина захарова