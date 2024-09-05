https://crimea.ria.ru/20240905/v-novorossiyske-otkryli-plyazhi-posle-otrazheniya-ataki-bezekipazhnykh-katerov-1140131417.html

В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 05.09.2024

В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске отменили тревогу после атаки безэкипажных катеров ВСУ - в городе возобновлено движение транспорта и открыт доступ к пляжам на набережной. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T09:29

2024-09-05T09:29

2024-09-05T09:29

новороссийск

андрей кравченко

происшествия

безопасность

безэкипажные катера

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске отменили тревогу после атаки безэкипажных катеров ВСУ - в городе возобновлено движение транспорта и открыт доступ к пляжам на набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В ночь на четверг в Новороссийске отражали атаку украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента было закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУУничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, андрей кравченко, происшествия, безопасность, безэкипажные катера, краснодарский край, новости