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В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 05.09.2024
В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили тревогу после атаки безэкипажных катеров ВСУ - в городе возобновлено движение транспорта и открыт доступ к пляжам на набережной. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:29
2024-09-05T09:29
2024-09-05T09:29
новороссийск
андрей кравченко
происшествия
безопасность
безэкипажные катера
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске отменили тревогу после атаки безэкипажных катеров ВСУ - в городе возобновлено движение транспорта и открыт доступ к пляжам на набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В ночь на четверг в Новороссийске отражали атаку украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента было закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУУничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
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новороссийск, андрей кравченко, происшествия, безопасность, безэкипажные катера, краснодарский край, новости
В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске открыли движение транспорта и пляжи после отражения атаки морских дронов