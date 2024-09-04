https://crimea.ria.ru/20240904/unichtozhenie-morskikh-dronov-vsu-v-chernom-more--video-1140106609.html

Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео

Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:02

2024-09-04T12:02

2024-09-04T12:02

министерство обороны рф

черное море

безэкипажные катера

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

новости

новости крыма

видео

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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.Утром в среду сообщалось, что в течение ночи силами Черноморского флота России в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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