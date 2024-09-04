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Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:02
2024-09-04T12:02
2024-09-04T12:02
министерство обороны рф
черное море
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
новости
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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.Утром в среду сообщалось, что в течение ночи силами Черноморского флота России в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, черное море, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, видео, видео
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
Минобороны показало кадры уничтожения четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море