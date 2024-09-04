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Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:02
2024-09-04T12:02
министерство обороны рф
черное море
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.Утром в среду сообщалось, что в течение ночи силами Черноморского флота России в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.
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министерство обороны рф, черное море, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, видео, видео
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео

Минобороны показало кадры уничтожения четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

12:02 04.09.2024
 
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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.
Утром в среду сообщалось, что в течение ночи силами Черноморского флота России в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.
 
Министерство обороны РФЧерное мореБезэкипажные катераВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаВидео
 
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