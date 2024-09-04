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В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост

В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост

Призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уничтожить Крымский мост является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире. Такое... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:24

2024-09-04T12:24

2024-09-04T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уничтожить Крымский мост является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил ШереметПарламентарий отметил, что только достижение всех целей специальной военной операции и разгром неонацистов на Украине обезопасит Крым и всю Россию от терактов, которые киевский режим постоянно пытается осуществить при поддержке Запада."Наши предки в 1612-м, 1812-м и 1945-м годах изгоняли врага с нашей земли. Сегодня мы продолжаем их дело. Будем выжигать каленым железом нацизм на нашей земле, другого варианта у нас нет", – добавил депутат Госдумы.Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели разговор от имени французского банкира и политика Жака Аттали, заявил, что Запад должен помочь киевскому режиму "снести Крымский мост" и предоставить Киеву вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу".Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSПравами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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