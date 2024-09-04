Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240904/v-gosdume-otreagirovali-na-prizyv-dzhonsona-unichtozhit-krymskiy-most-1140107255.html
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
Призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уничтожить Крымский мост является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире. Такое... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:24
2024-09-04T12:25
эксклюзивы риа новости крым
павел шеремет
мнения
политика
крымский мост
борис джонсон
новости
крым
россия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уничтожить Крымский мост является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил ШереметПарламентарий отметил, что только достижение всех целей специальной военной операции и разгром неонацистов на Украине обезопасит Крым и всю Россию от терактов, которые киевский режим постоянно пытается осуществить при поддержке Запада."Наши предки в 1612-м, 1812-м и 1945-м годах изгоняли врага с нашей земли. Сегодня мы продолжаем их дело. Будем выжигать каленым железом нацизм на нашей земле, другого варианта у нас нет", – добавил депутат Госдумы.Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели разговор от имени французского банкира и политика Жака Аттали, заявил, что Запад должен помочь киевскому режиму "снести Крымский мост" и предоставить Киеву вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу".Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSПравами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
крымский мост
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcff98ff6b0c4c7b22040150a10dd4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шеремет, мнения, политика, крымский мост, борис джонсон, новости, крым, россия, новости крыма, пранк, вован и лексус
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост

Депутат Думы Шеремет назвал Джонсона террористом после призывов уничтожить Крымский мост

12:24 04.09.2024 (обновлено: 12:25 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уничтожить Крымский мост является терроризмом и попыткой дестабилизировать обстановку во всем мире. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет
"Мы сегодня воочию наблюдаем агрессоров, которые пытались укрываться под личиной наших друзей, постоянно рассказывая о каких-то "демократических ценностях". На самом деле это агрессоры и террористы, которые хотят дестабилизировать обстановку в мире для решения своих геополитических и финансовых задач", - сказал Шеремет.
Парламентарий отметил, что только достижение всех целей специальной военной операции и разгром неонацистов на Украине обезопасит Крым и всю Россию от терактов, которые киевский режим постоянно пытается осуществить при поддержке Запада.
"Наши предки в 1612-м, 1812-м и 1945-м годах изгоняли врага с нашей земли. Сегодня мы продолжаем их дело. Будем выжигать каленым железом нацизм на нашей земле, другого варианта у нас нет", – добавил депутат Госдумы.
Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели разговор от имени французского банкира и политика Жака Аттали, заявил, что Запад должен помочь киевскому режиму "снести Крымский мост" и предоставить Киеву вооружение, чтобы "поставить Крым под угрозу".
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПавел ШереметМненияПолитикаКрымский мостБорис ДжонсонНовостиКрымРоссияНовости КрымаПранкВован и Лексус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
13:43Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
13:25Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
13:22В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
13:14Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
13:01Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
12:52Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:43Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
12:3511 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
12:28В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
12:24В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
12:17Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
12:07Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
12:02Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
11:46В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
11:31Две западные установки РСЗО уничтожены ударом ракеты на Сумщине - видео
11:17Два района Крыма остались без света из-за аварии
11:08Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
11:00Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
10:47Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму
Лента новостейМолния