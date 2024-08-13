https://crimea.ria.ru/20240813/ataka-bespilotnikov-na-kurskuyu-oblast---dannye-minoborony-1139555511.html

Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны

Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны

Над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью. Об этом сообщает утром во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T07:34

2024-08-13T07:34

2024-08-13T07:34

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью. Об этом сообщает утром во вторник Минобороны РФ.Накануне российские регионы были атакованы 18 беспилотниками. 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией в Курской области – собрали здесь >>>Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирняНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости, министерство обороны рф, пво