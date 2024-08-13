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Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны
Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны
Над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью. Об этом сообщает утром во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T07:34
2024-08-13T07:34
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью. Об этом сообщает утром во вторник Минобороны РФ.Накануне российские регионы были атакованы 18 беспилотниками. 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией в Курской области – собрали здесь &gt;&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирняНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости, министерство обороны рф, пво
Атака беспилотников на Курскую область - данные Минобороны

14 беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами России средствами ПВО

07:34 13.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
Солдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Над тремя регионами России за ночь уничтожены 14 беспилотников, 12 из которых - над Курской областью. Об этом сообщает утром во вторник Минобороны РФ.
"Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", - говорится в сообщении.
Накануне российские регионы были атакованы 18 беспилотниками. 11 дронов были уничтожены над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.
В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ. Главные заявления российского лидера в связи с ситуацией в Курской области – собрали здесь >>>
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиНовостиМинистерство обороны РФПВО
 
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